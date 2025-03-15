С ноября 2017 года красно-белые не побеждали петербуржцев в РПЛ. Когда, если не сейчас?

«Спартак» — «Зенит». В Москве ждали этого больше семи лет

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (16.03.2025)

Вот уже семь лет кряду «Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ. Представляется отличный шанс прервать эту серию. До досадного поражения в игре предыдущего тура с «Рубином» (1:2) красно-белые одержали семь побед в чемпионате России подряд. Больше было только 25 лет назад.

Деян Станкович сформировал команду, способную побороться за чемпионство. Большой вклад в успехи привносят Эсекьель Барко и Манфред Угальде. Сергею Семаку будет сложно найти способ притупить опасность, которая исходит от этих невероятно техничных легионеров.

Ещё сложнее задача становится из-за того, что пропустит встречу один из лидеров «Зенита» — Вендел. Бразилец получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче последнего тура первенства с «Факелом» (0:2). Очень вовремя. Нет ведь никакого игрового кризиса, да? Всё же хорошо? Нет.

Подопечные Семака выиграли лишь четыре из восьми предыдущих встреч чемпионата России. Мало того что победили только борющиеся за выживание клубы, так ещё и ни разу за этот период времени не забили больше двух мячей. А ведь показатель xG у петербуржцев самый высокий в лиге. Очень много моментов транжирят.

«Спартак» идёт на втором месте по ожидаемым голам, но реализовывает больше. «Народная команда» реабилитировалась после поражения от «Рубина», выбив из Кубка России «Акрон» (3:2). Очень классный футбол показывают подопечные Станковича, отменно комбинируют на чужой половине поля.

Однако не только мощной атакой хороша «народная команда». Она имеет лучший показатель по ожидаемым пропущенным голам. Наиболее слаженно защищаются москвичи именно на своём поле. Заключить пари на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55.

11 февраля «Спартак» уступил «Зениту» в матче за Зимний кубок РПЛ. Но, во-первых, это был товарищеский турнир. А во-вторых, встреча проходила в Абу-Даби, а не на «Лукойл Арене». На своём поле в этом сезоне красно-белые всего лишь три раза потеряли очки в чемпионате России.

«Зенит» набрал больше всех очков в лиге в гостях. Однако «Краснодару» петербуржцы проиграли со счётом 0:2, ЦСКА не без везения победили со счётом 1:0, а больше из топ-7 ни с кем на выезде и не играли. Всё самое сложное ждёт впереди. И начнутся испытания уже сейчас.

Ставка: победа «Спартака» за 2.55.