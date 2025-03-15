«Арсенал» — «Челси». В копилку крутейших дерби

На этих выходных отгремят последние клубные игры перед мартовской международной паузой. В воскресенье, 16 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Челси» оценивается в 4.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Самый вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» (16.03.2025)

«Арсенал» в 2025 году болеет нестабильностью, из-за чего серьёзно встал вопрос об очередном сезоне без трофеев. Лондонский клуб вылетел из Кубка английской лиги и Кубка Англии. Также теперь не стоит думать о чемпионской гонке с «Ливерпулем» в АПЛ. Отставание более 10 очков, а конкурент останавливаться не собирается.

С другой стороны, «канониры» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Обыграв нидерландский ПСВ по сумме двух матчей в 1/8 финала (7:1 и 2:2), они прошли в 1/4 финала, где встретятся с мадридским «Реалом». Соперник очень сложный, опытный, но не такой страшный, каким его малюют. Как минимум характер показать надо.

Однако то будет уже после мартовской международной паузы. Ожидается возвращение Букайо Саки, и это хорошая новость. С другой стороны, подопечные Микеля Артеты демонстрируют приличную результативность даже без лидеров атаки. Девять голов в двух играх с ПСВ тому подтверждение. Тренерский штаб удачно нашёл альтернативные сочетания.

«Арсеналу» сейчас надо сосредоточиться на внутренней арене, где идёт борьба за путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отрыв от «Челси», замыкающего топ-4 АПЛ, составляет шесть очков. Не так уж много. Как вы поняли, «аристократы» тоже хотят в главный евротурнир, а потому в предстоящем матче будут цепляться за результат.

И шансы, надо сказать, у подопечных Энцо Марески есть. Да, они неожиданно покинули Кубок Англии на достаточно ранней стадии, зато продолжают выступление в Лиге конференций. Кстати, на евроарене есть реальная возможность поднять над головой трофей, ведь из серьёзных конкурентов разве что «Бетис» и «Фиорентина».

В последнее время «Челси» выступает здорово. После поражения от «Астон Виллы» (1:2) провёл четыре встречи в разных турнирах, каждую из которых выиграл. Общий счёт — 8:1. Конечно, сохранить ворота нетронутыми на сей раз будет трудно, соперник гораздо сильнее предыдущих. Однако рассчитывать на голы в обе стороны гости в дерби могут.

Ставка: обе забьют за 1.80.