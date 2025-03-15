«Ростов» — «Краснодар». Южное дерби «Зенит» и «Спартак» не порадует

16 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Краснодар». Южное дерби пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с тем же коэффициентом, что и на выигрыш «Краснодара» — 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет приблизительно 27% вероятности.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (16.03.2025)

Несмотря на расставание с Валерием Карпиным, возобновил сезон РПЛ «Ростов» весьма неплохо. Сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) и победил «Оренбург» (2:1). Показал классный футбол, с наличием идеи и желания. Правда, многовато упустил отличных моментов забить.

Это первое, что напрягает, но не единственное. На днях жёлто-синие уступили «Зениту» (0:1) в Кубке России. Поражение стало первым без Валерия Карпина на тренерском мостике. Прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия «Ростова» во всех турнирах. Серьёзный удар по психологии.

«Краснодар» вообще вылетел из Кубка России, на своём поле уступив «Ахмату» (1:2). Однако, может, это даже к лучшему. Меньше будет отвлекаться от чемпионской гонки РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» делят первую строчку. «Спартак» и московское «Динамо» — на хвосте. За очки надо цепляться изо всех сил.

Команда Мурада Мусаева это прекрасно умеет. Проигрывает реже всех в лиге (всего лишь одно поражение), ничьих только многовато — семь штук. Впрочем, краснодарцам свойственно выдавать серии. Начали сезон с трёх мирных исходов, потом 11 побед подряд, а затем – опять череда потерь очков.

Разгромив во встрече предыдущего тура «Пари Нижний Новгород» (3:0), команда Мусаева прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. По идее теперь должны пойти одна победа за другой. Заключить пари на то, что сыграет П2, можно с коэффициентом 2.70.

Краснодарцы выиграли 8 из 11 последних южных дерби, включая товарищеские встречи. Бо́льшая часть побед, конечно, одержана на своём поле, но в этом сезоне «быки» на выезде выступают даже лучше, чем дома (шесть побед против четырёх ничьих). Необходимо и в этот раз зацепиться за три очка. Чемпионская гонка вынуждает повышать темп.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.70.