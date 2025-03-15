«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Сложнее, чем «ПСЖ»

Клубный футбольный сезон между тем вступает в финальную треть, в некоторых национальных турнирах уже разыгрывают трофеи. Например, в воскресенье, 16 марта, на нейтральном поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне состоится матч финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ливерпульцам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается в 4.90, в то время как на ничейный исход в основное время можно поставить за 4.20.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Самый вероятный счёт по итогам 90 минут — 1:1 и 2:1 в пользу ливерпульцев.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (16.03.2025)

А вы уверены, что «Ливерпуль» точно выиграет Кубок лиги Англии? Единоличный и неоспоримый лидер АПЛ, который до недавнего момента также считался фаворитом Лиги чемпионов, накануне из этой самой Лиги чемпионов и вылетел. В ответной встрече с «ПСЖ», проходившей, к слову, на родном «Энфилде», потерпел поражение.

Подопечные Арне Слота имели фору в один гол после победы в первом матче в Париже, но в основное время дома проиграли со счётом 0:1. Затем отбегали два непростых дополнительных тайма, а в серии послематчевых пенальти уступили со счётом 1:4. Джанлуиджи Доннарумма показал, почему играет именно он, а не Матвей Сафонов.

Теперь вымотанные и расстроенные ливерпульцы должны найти где-то силы на титульный матч, который по накалу будет ничуть не слабее предыдущего. Далеко не у каждого профессионала хватит на подобное ресурсов. А в данном случае ещё придётся мириться с потерей ключевого защитника. Трент Александер-Арнольд получил травму лодыжки и не сыграет, а заменить его нельзя.

Впрочем, это отличные новости для «Ньюкасла». «Ньюкасл» в этом сезоне снова хорош. Да, недавно вылетел из Кубка Англии, уступив «Брайтону» в дополнительное время. Зато уже сейчас может завоевать титул, а также продолжает борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Перед 29-м туром АПЛ занимал шестое место в турнирной таблице, отстав от топ-4 на два очка. Ситуация рабочая.

У «сорок», конечно, есть свои проблемы. Особенно в обороне. В том числе и из-за отсутствия некоторых оборонительных футболистов. Однако они идут относительно бодро. В последнем туре чемпионата Англии всухую обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), который окреп с приходом Грэма Поттера. Хотя куда важнее будет то, что участие в финале Кубка лиги Англии примет Александер Исак.

Во-первых, потому что шведский форвард с 19 голами в АПЛ является не только лучшим бомбардиром «Ньюкасла», но и одним из лучших бомбардиров лиги. В гонке голеадоров Мохамеда Салаха (27 голов) догнать будет сложно, но с Эрлингом Холандом (20) за второе место побороться можно. Второй момент — игра персонально против «Ливерпуля».

Александер Исак забил в четырёх из пяти предыдущих встреч с «Ливерпулем». С учётом проблем «красных» с правым флангом обороны, вполне возможно, сумеет забить снова. Понятно, что команда Арне Слота постарается сыграть в доминирующей манере, но в финале терять нечего, и подопечные Эдди Хау должны найти чем ответить более статусному сопернику.

Что касается ставки, то голы в обе стороны действительно смотрятся многообещающе. Однако букмекеры тоже в курсе нюансов, а потому выставляют довольно низкие коэффициенты за ординар. Решение — добавить тотал больше 2.5 мяча. Во-первых, такое заходило в четырёх из шести прошлых очных встреч. Во-вторых, оборона «сорок» сейчас тоже не впечатляет.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.