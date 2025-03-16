Экспресс на РПЛ: Дзюба в эйфории, «Спартак» — в чемпионской гонке

Последний тур чемпионата России перед мартовской международной паузой подходит к концу. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи, которые состоятся сегодня, 16 марта.

Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА

Подопечные Заурбека Тедеева выиграли три из четырёх последних встреч Российской Премьер-Лиги, забив суммарно шесть мячей на данном отрезке. Отдельно, разумеется, стоит похвалить Артёма Дзюбу, который записал на свой счёт три гола из этих шести. Плюс забил «Спартаку».

Возможно, в том числе и такая форма заставила Валерия Карпина вызвать 36-летнего форварда на мартовские сборы в сборную России. Воодушевлённый Дзюба способен на многое, и ЦСКА в предстоящем матче явно не будет так легко, как было в первом круге. Тогда удалось дома выиграть всухую, со счётом 4:0. Теперь сохранить ворота нетронутыми не выйдет.

Армейцы на днях победили московское «Динамо» (2:1) в первой встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Забили два мяча, один из которых — гол-красавец Секу Койта. Однако пропустили сами. На выезде они играют даже лучше, чем дома. Вот только «Акрон» должен быть сейчас в хорошем состоянии, поэтому бой дать способен. Проверим голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» идёт на втором месте по ожидаемым голам, но реализовывает больше, чем «Зенит». «Народная команда» реабилитировалась после поражения от «Рубина», выбив из Кубка России «Акрон» (3:2). Очень классный футбол показывают подопечные Станковича, отменно комбинируют на чужой половине поля.

Однако не только мощной атакой хороша «народная команда». Она имеет лучший показатель по ожидаемым пропущенным голам. Наиболее слаженно защищаются москвичи именно на своём поле. Заключить пари на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55.

11 февраля «Спартак» уступил «Зениту» в матче за Зимний кубок РПЛ. Но, во-первых, это был товарищеский турнир. Во-вторых, встреча проходила в Абу-Даби, а не на «Лукойл Арене». На своём поле в этом сезоне красно-белые всего лишь три раза потеряли очки в чемпионате России.

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар»

Команда Мурада Мусаева прекрасно умеет цепляться за очки. Проигрывает реже всех в лиге (всего лишь одно поражение), ничьих только многовато — семь штук. Впрочем, краснодарцам свойственно выдавать серии. Начали сезон с трёх мирных исходов, потом 11 побед подряд, а затем – опять череда потерь очков.

Разгромив во встрече предыдущего тура «Пари Нижний Новгород» (3:0), команда Мусаева прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. По идее теперь должны пойти одна победа за другой. Заключить пари на то, что сыграет П2, можно с коэффициентом 2.70.

Краснодарцы выиграли 8 из 11 последних южных дерби, включая товарищеские встречи. Бо́льшая часть побед, конечно, одержана на своём поле, но в этом сезоне «быки» на выезде выступают даже лучше, чем дома (шесть побед против четырёх ничьих). Необходимо и в этот раз зацепиться за три очка. Чемпионская гонка вынуждает повышать темп.

Экспресс на матчи РПЛ 16 марта

Ставка 1: обе забьют + ЦСКА не проиграет «Акрону» за 2.15.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Зенитом» за 2.55.

Ставка 3: победа «Краснодара» над «Ростовом» за 2.70.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.55 х 2.70 = 14.8.