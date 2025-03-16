Экспресс на главные матчи: финал Кубка лиги Англии и лондонское дерби в АПЛ

А ещё заруба «Барселоны» и «Атлетико» в Ла Лиге.

Не только РПЛ богата программа уикенда. Авторы «Чемпионата» разобрали главные матчи зарубежного футбола, которые пройдут сегодня, 16 марта, и составили на них экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»

«Арсеналу» сейчас надо сосредоточиться на внутренней арене, где идёт борьба за путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отрыв от «Челси», замыкающего топ-4 АПЛ, составляет шесть очков. Не так уж много. Как вы поняли, «аристократы» тоже хотят в главный евротурнир, а потому в предстоящей встрече будут цепляться за результат.

И шансы, надо сказать, у подопечных Энцо Марески есть. Да, они неожиданно покинули Кубок Англии на достаточно ранней стадии, зато продолжают выступление в Лиге конференций. Кстати, на евроарене есть реальная возможность поднять над головой трофей, ведь из серьёзных конкурентов – разве что «Бетис» и «Фиорентина».

В последнее время «Челси» выступает здорово. После поражения от «Астон Виллы» (1:2) провёл четыре матча в разных турнирах, каждый из которых выиграл. Общий счёт — 8:1. Конечно, сохранить ворота нетронутыми на сей раз будет трудно, соперник гораздо сильнее предыдущих. Однако рассчитывать на голы в обе стороны гости в дерби могут.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Вымотанные и расстроенные вылетом из Лиги чемпионов ливерпульцы должны найти где-то силы на титульный матч, который по накалу будет ничуть не слабее предыдущего. Далеко не у каждого профессионала хватит на подобное ресурсов. А в данном случае ещё придётся мириться с потерей ключевого защитника. Трент Александер-Арнольд получил травму лодыжки и не сыграет, а заменить его нельзя.

Впрочем, это отличные новости для «Ньюкасла», который в этом сезоне снова хорош. У «сорок», конечно, есть свои проблемы. Особенно в обороне. В том числе и из-за отсутствия некоторых оборонительных футболистов. Однако они идут относительно бодро. Хотя куда важнее будет то, что участие в финале Кубка лиги Англии примет Александер Исак.

Александер Исак забил в четырёх из пяти предыдущих встреч с «Ливерпулем». С учётом проблем «красных» с правым флангом обороны, вполне возможно, сумеет забить снова. Понятно, что команда Арне Слота постарается сыграть в доминирующей манере, но в финале терять нечего, и подопечные Эдди Хау должны найти чем ответить более статусному сопернику.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»

Самый болезненный удар «матрасники» получили на днях. Очень обидно вылетели из Лиги чемпионов, уступив в дерби «Реалу». Ключевым эпизодом стал незасчитанный пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов. Возможно ли после такого не пасть духом? И остались ли вообще у подопечных Диего Симеоне силы на матч с «Барселоной»?

Сине-гранатовым было гораздо спокойнее. В предыдущих двух турах первенства они уверенно победили «Лас-Пальмас» (2:0) и «Реал Сосьедад» (4:0). В Лиге чемпионов внешне легко одолели «Бенфику» (1:0 и 3:1). Ханс-Дитер Флик даже умудрился дать лучшему бомбардиру команды отдохнуть перед игрой с «Атлетико». На 70-й минуте ответной игры с португальцами заменил Роберта Левандовского.

Несмотря на то что встреча состоится в Мадриде, «Барселона» видится фаворитом. Её победная серия в первенстве насчитывает уже шесть встреч. Набрала шикарный ход. Отменный командный футбол показывают пребывающие в отличном расположении духа каталонцы, у «матрасников» попросту не хватит эмоций и сил их остановить.

Экспресс на главные матчи 16 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Арсенал» — «Челси» за 1.80.

Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл» за 2.10.

Ставка 3: победа «Барселоны» над «Атлетико» за 2.32.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.10 х 2.32 = 8.76.