«Атлетико» — «Барселона». «Реал» удружил Флику и Левандовскому

16 марта в матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» (16.03.2025)

На последнем отрезке сезона «Атлетико» часто получает болезненные удары. Выиграл только три из восьми предыдущих матчей чемпионата Испании и спустился на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Барселоны» составляет одно очко, но у каталонцев есть ещё игра в запасе.

И это ещё ладно. Самый болезненный удар «матрасники» получили на днях. Очень обидно вылетели из Лиги чемпионов, уступив в дерби «Реалу». Ключевым эпизодом стал незасчитанный пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов. Возможно ли после такого не пасть духом?

И остались ли вообще у подопечных Диего Симеоне силы на матч с «Барселоной»? 25 февраля сыграли с каталонцами в Кубке Короля (4:4), затем сложная встреча с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) и суммарно 210 отыгранных минут с «Реалом» в Лиге чемпионов. Плотный и очень сложный календарь.

Сине-гранатовым было гораздо спокойнее. В предыдущих двух турах первенства они уверенно победили «Лас-Пальмас» (2:0) и «Реал Сосьедад» (4:0). В Лиге чемпионов внешне легко одолели «Бенфику» (1:0 и 3:1). На выезде выиграли, даже несмотря на то, что провели бо́льшую часть матча в меньшинстве.

Ханс-Дитер Флик даже умудрился дать лучшему бомбардиру команды отдохнуть перед игрой с «Атлетико». На 70-й минуте ответной игры с «Бенфикой» заменил Роберта Левандовского. Диего Симеоне такой роскоши себе позволить был не в состоянии. Он израсходовал практически все запасы энергии ведущих футболистов, в частности Маркоса Льоренте, Хулиана Альвареса и Антуана Гризманна.

Несмотря на то что встреча состоится в Мадриде, «Барселона» видится фаворитом. Её победная серия в первенстве насчитывает уже шесть встреч. Набрала шикарный ход. Отменный командный футбол показывают пребывающие в отличном расположении духа каталонцы. У «матрасников» попросту не хватит эмоций и сил их остановить.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.32.