«Локомотив» — «Адмирал». Досрочная победа в регулярке КХЛ

17 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Адмирал» 17 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70. Поставить на ничью можно за 4.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.93, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.87. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Адмирал» Владивосток (17.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Можно поздравить «Локомотив» с победой в Западной конференции, второй в истории клуба. Однако ещё не все дела в регулярном чемпионате улажены. Математически у «Трактора» есть шансы опередить железнодорожников. В то, что ему это удастся, верится с трудом, но факт остаётся фактом.

Дабы снять все вопросы, железнодорожникам достаточно победить «Адмирал» любым способом или хотя бы не уступить в основное время. Поддержка родных трибун Игорю Никитину — в помощь. На своём льду его подопечные проиграли в этом сезоне девять раз. И только шесть поражений потерпели в основное время.

В предыдущих двух встречах в качестве домашней команды «Локомотив» разгромил «Северсталь» (3:0) и незакономерно уступил «Нефтехимику». По привычке показал отлично систематизированный хоккей, но голкипер нижнекамцев в этот день был на высоте. Ни в основное время не дрогнул, ни в серии буллитов. Совершил 39 сейвов.

Другое дело, что «Нефтехимик» отчаянно сражается за выход в плей-офф, а «Адмирал» вполне комфортно себя чувствует на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от идущей следом «Сибири» составляет четыре очка, а от нижнекамцев — семь. Турнирной мотивации у владивостокцев меньше.

Впрочем, важнее другое. У «Адмирала» один из худших показателей выступлений на выезде в КХЛ. Выиграл только 10 матчей в текущем сезоне. В то же время владивостокцы в гостях отличаются прагматизмом: в среднем за встречу забрасывают 2,3 шайбы, пропускают — 2,9. Скромно.

Про крепчайшую защиту «Локомотива» уже даже говорить надоело. Всё и так понятно. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТМ 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.43. Только в одной из пяти последних очных встреч на двоих соперники забросили больше четырёх шайб в основное время.

В этом сезоне команды встречались всего один раз — во Владивостоке. Железнодорожники победили со счётом 3:0. Дома выиграть должно быть ещё проще. Нечего тянуть. Потом будут два выездных матча, лучше стать победителем регулярки в родных стенах и разделить этот памятный момент с родными болельщиками.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.43.