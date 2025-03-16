«Арсенал» — «Чайка». У Сторожука и Калешина бзик на ничьи

17 марта состоится матч 24-го тура Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Первой лиги «Арсенал» — «Чайка» 17 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности. Победа «Чайки» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Чайка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Чайка» (17.03.2025)

«Арсенал» располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Чайка» занимает 10-ю строчку. В ближайшее время могут поменяться местами. Туляки уступили в четырёх из семи предыдущих матчей Первой лиги, а длительность безвыигрышной серии в турнире составляет уже 13 встреч.

«Чайка» уступила только в 2 из 10 последних матчей второго по значимости дивизиона России. Правда, и выиграла за этот период времени только два раза. Соперники друг друга стоят. На двоих насобирали уже 24 ничьих в этом сезоне. Побед ровно в два раза меньше.

Возглавляют клубы небезызвестные специалисты: «Арсеналом» руководит экс-наставник «Краснодара» Александр Сторожук, «Чайкой» — ранее возглавлявший «Акрон» Евгений Калешин. Кто из них в тактическом плане сильнее, можем в этом сезоне так и не узнать. В первом круге сыграли 2:2, опять может быть ничья.

«Арсенал» уступил в одном-единственном из 11 матчей Первой лиги на своём поле. Если бы не пропустил в самой концовке встречи с «Тюменью» (1:2) на 90+6-й минуте, поражений дома вообще не было бы. Как вариант для ставки можно взять 1Х + ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.00.

«Чайка» проиграла 5 из 11 выездных встреч Первой лиги. Очень мало подопечные Калешина забивают в гостях. Всего восемь голов соорудили в 11 матчах, в то время как пропустили 17. И у «Арсенала» очень скромные показатели: в 11 играх на своём поле забили только 10 мячей, получили — шесть.

С другой стороны, а не лучше ли заключить пари на ничью? Коэффициент — 3.30. Очень не любят команды Калешина и Сторожука проигрывать. Хотя, безусловно, ещё лига навязывает свои условия. Во втором по значимости дивизионе России матчи частенько заканчиваются мирными исходами. В этот раз встретятся два примерно равных по силе соперника. Хорошие гарантии такого результата.

Ставка: ничья за 3.30.