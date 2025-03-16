«Металлург» — «Витязь». Чемпион будет ловить «Салават Юлаев» на ошибке

17 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Витязь» 17 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 4.70.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Витязь» (17.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Под занавес регулярного чемпионата КХЛ действующий чемпион набрал отличный ход, чего и стоило ожидать. Точечное усиление состава, прекрасная работа тренерского штаба — и вот уже команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирующий «Трактор» не обогнать, но вот идущий на втором месте «Салават Юлаев» можно.

Магнитогорцы выиграли 10 из 12 предыдущих матчей. Девять побед одержали по итогам 60 минут. Особый акцент делается на надёжную игру на своей половине, идёт подготовка к плей-офф. Только один раз за этот период времени пропустили больше двух голов, и то во встрече с самой результативной командой лиги на выезде. Можно вынести за скобки.

В то же время только в 1 из 10 последних матчей «Металлургу» удалось забросить больше четырёх шайб — во встрече с «Куньлунем» (7:1), чаще которого в КХЛ пропускает только «Амур». Подбор исполнителей хороший, но из-за крена в оборону забивают магнитогорцы сейчас не очень много.

Крайне маловероятно, что «Витязю» отгрузят авоську. В среднем за встречу «богатыри» пропускают 2,7 шайбы. Неплохо для не претендующей на выход в плей-офф команды, не правда ли? Во многом это заслуга талантливого голкипера Максима Дорожко, которого зимой хотел приобрести петербургский СКА.

«Витязь» смотрелся бы интереснее, будь у него больше хоккеистов с хорошей реализацией. Ниже, чем у «богатырей», результативность только у пяти команд КХЛ. Почти все очки они набрали во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы клубами. И бо́льшую часть голов забили им же.

В предыдущей очной встрече «Витязь» победил со счётом 2:0. «Металлург» выглядел неважно, долго вкатывался в сезон. Да к тому же матч проходил в Балашихе. В Магнитогорске всё будет иначе. Вряд ли хозяева выиграют разгромно или крупно, но и больших проблем возникнуть не должно. Фаворит очевиден.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.