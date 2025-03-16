Всё ради рекорда Дзюбы! Чего ждать от матча Россия — Гренада

В среду, 19 марта, сборная России встретится с командой Гренады. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». Игра начнётся в 20:00. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Коэффициенты на матч Россия — Гренада (19.03.2025)

Букмекеры не сомневаются в крупной победе сборной России. На исход игры даже не принимают ставки! Можно заключить пари лишь на победу команды Валерия Карпина с форой. На то, что Россия выиграет с форой (-6.5), дают коэффициент 2.00, а обратный исход идёт за 1.86.

Основной тотал установлен на отметке 6.5 мяча. На то, что команды сообща забьют семь голов или больше, можно поставить за 1.85. На то, что сборные поразят ворота шесть раз или меньше, дают котировку 2.00. Вероятность того, что забьют и Россия, и Гранада, оценили в 5.90.

Прогноз на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года

В первую очередь нужно понять, что вообще из себя представляет сборная Гренады. 174-е место в рейтинге ФИФА, ниже из соперников команды Валерия Карпина в последнее время был только Бруней. Правда, результаты у Гренады поинтереснее: в отборе ЧМ-2026 они сыграли вничью с Тринидадом и Тобаго (2:2), а Коста-Рике уступили 0:3. Кроме того, если у Брунея практически все выступали во внутреннем чемпионате, у Гренады есть легионеры — футболисты из низших лиг США, Англии, а самый дорогой игрок выступает во втором дивизионе Бельгии — вингер Риган Чарльз-Кук. Так что очевидно, Гренада должна быть сильнее Брунея.

В это окно сборных у России два матча — помимо Гренады, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии. Это соперник уровнем повыше, поэтому, вероятно, в первой игре со сборной из Центральной Америки мы увидим на поле ближайший резерв сборной. И Артёма Дзюбу.

Да, несмотря на все конфликты, ветерана вызвали в сборную. Во многом это, конечно, пиар-ход. Дзюба делит первую строчку с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды, а на днях превзошёл его по общему числу голов за карьеру. Очевидно, что под давлением общественности форвард получил вызов, чтобы стать единоличным лидером в истории российского футбола. При этом надо признать, что на уровне РПЛ Дзюба по-прежнему хорош. Во многом благодаря ему «Акрон» избежал борьбы за выживание и уверенно идёт в середине таблицы.

Соперник для такого в некотором роде шоу вполне подходящий. Так что наверняка Дзюба выйдет на поле и побьёт рекорд Кержакова. Постараются сыграть на него и партнёры. Очевидно, что играть с Замбией будет уже другой состав, поэтому смысла экономить силы точно нет. Пока что букмекеры не выкатили котировки на голы конкретных футболистов, но гол Дзюбы — самая очевидная из возможных ставок.

Что касается более классических вариантов, то здесь предлагаем рассмотреть вариант с ТМ 6.5 гола или плюсовой форой на гостей. Всё-таки Гренада — это не Бруней, по мячу они попадают не через раз. К тому же многие футболисты этой карибской страны играют в низших лигах Англии. Мастерства там немного, однако физическая готовность должна быть на неплохом уровне. Без этого в британском футболе просто не выжить. Мастерство есть мастерство, но по крайней мере эти парни не повесят язык на плечо через 10 минут после начала матча. К тому же для футболистов Гренады это возможность засветиться в том числе и на российском рынке. Об РПЛ речь, конечно, вряд ли идёт, а вот клубы из ФНЛ, возможно, и смогут для себя что-то разглядеть. ТМ 6.5 или победа Гренады с форой (+6.5) — выбирайте на свой вкус. Мы возьмём тотал. Просто потому, что на этот исход выше коэффициент.

Ставка: ТМ 6.5 гола за 2.00.