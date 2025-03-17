Экспресс на понедельник: Ярославль празднует победу в КХЛ

Европейский клубный футбол уходит на перерыв, чтобы дать возможность сборным провести мартовские матчи. В понедельник мало интересных событий, но на кое-что всё таки стоит обратить внимание.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал»
Можно поздравить «Локомотив» с победой в Западной конференции, второй в истории клуба. Однако ещё не все дела в регулярном чемпионате улажены. Математически у «Трактора» есть шансы опередить железнодорожников. В то, что челябинцам это удастся сделать, верится с трудом, но факт остаётся фактом.
Дабы снять все вопросы, ярославцам достаточно победить «Адмирал» любым способом или хотя бы не уступить в основное время. Поддержка родных трибун Игорю Никитину — в помощь. На своём льду его подопечные проиграли в этом сезоне девять раз. И только шесть поражений потерпели в основное время.
В этом сезоне команды встречались всего один раз — во Владивостоке. Железнодорожники победили со счётом 3:0. Дома выиграть должно быть ещё проще. Нечего тянуть. Потом будут два выездных матча, лучше стать победителем регулярки в родных стенах и разделить этот памятный момент с родными болельщиками.
Прогноз на матч «Металлург» — «Витязь»
Под занавес регулярного чемпионата КХЛ действующий чемпион набрал отличный ход, чего и стоило ожидать. Точечное усиление состава, прекрасная работа тренерского штаба — и вот команда занимает уже третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирующий «Трактор» не обогнать, но вот идущий на втором месте «Салават Юлаев» – можно.
«Витязь» смотрелся бы интереснее, будь у него больше хоккеистов с хорошей реализацией. Хуже, чем у «богатырей», результативность только у пяти команд КХЛ. Почти все очки они набрали во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы клубами. И бо́льшую часть голов забили им же.
В предыдущей очной встрече «Витязь» победил со счётом 2:0. «Металлург» выглядел неважно, долго вкатывался в сезон. Да и к тому же матч проходил в Балашихе. В Магнитогорске всё будет иначе. Вряд ли хозяева выиграют разгромно или крупно, но и больших проблем возникнуть не должно. Фаворит очевиден.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Чайка»
«Арсенал» уступил в одном-единственном из 11 матчей Первой лиги на своём поле. Если бы не пропустил в самой концовке встречи с «Тюменью» (1:2) на 90+6-й минуте, поражений дома вообще не было бы. Как вариант для ставки можно взять 1Х + ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.00.
«Чайка» проиграла 5 из 11 выездных встреч Первой лиги. Очень мало подопечные Калешина забивают в гостях. Всего восемь голов соорудили в 11 матчах, в то время как пропустили – 17. И у «Арсенала» очень скромные показатели: в 11 играх на своём поле забили только 10 мячей, получили в свои ворота — шесть.
С другой стороны, а не лучше ли заключить пари на ничью? Коэффициент — 3.30. Очень не любят команды Калешина и Сторожука проигрывать. Хотя, безусловно, ещё лига навязывает свои условия. Во втором по значимости дивизионе России матчи частенько заканчиваются мирными исходами. В этот раз встретятся два примерно равных по силе соперника. Хорошие гарантии такого результата.
Экспресс на матчи 17 марта
Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Адмиралом» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.43.
Ставка 2: победа «Металлурга» в матче с «Витязем» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.
Ставка 3: ничья в матче «Арсенал» — «Чайка» за 3.30.
Общий коэффициент: 2.43 х 2.75 х 3.30 = 22.05.