«Миннесота» — «Лос-Анджелес». Без Капризова совсем плохо

Если россиянин в скором времени не вернётся на лёд, «дикари» могут пролететь мимо плей-офф.

18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Лос-Анджелес». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 18 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Лос-Анджелеса» — за 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» не получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.95. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» (18.03.2025)

Так здорово начавшая сезон «Миннесота» падает всё ниже и ниже. Проиграв 14 из 24 предыдущих матчей, опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. На днях уступила «Сент-Луису» (1:5) на своём льду. Это, конечно, фиаско.

Вины Джона Хайнса в плохих результатах нет. Ему стоит отдать должное за то, что команда располагается в зоне уайлд-кард и не перестаёт сражаться за выход в плей-офф. Периодически отнимает очки у сильных соперников на морально-волевых. Любая другая могла бы просто опустить руки.

В долгосрочном списке травмированных находится лучший бомбардир «дикарей» Кирилл Капризов. Если бы не повреждения, он вполне мог бы побороться за «Харт Трофи». В 37 играх Кирилл набрал 52 очка. Команда в россиянине сильно нуждается. Однако сроки восстановления неизвестны, он может не сыграть вплоть до окончания сезона. Крайне обидно.

У «Лос-Анджелеса», наоборот, дела пошли в гору. Выиграв пять последних матчей, он поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Колорадо» составляет два очка, отрыв от «Миннесоты» — такой же. Однако при этом «Кингз» провели меньше встреч.

Джим Хиллер поставил отлично организованный хоккей. Даже к ведущему борьбу за победу в регулярном чемпионате «Вашингтону» смог найти индивидуальный подход. «Лос-Анджелес» победил всухую (3:0), показав мастер-класс по нейтрализации Александра Овечкина. Капитан «столичных» не нанёс ни одного броска.

И, ко всему прочему, «Лос-Анджелес» усилил состав. В результате обмена из «Калгари» перешёл Андрей Кузьменко. Теперь Владислав Гавриков не единственный россиянин, выступающий за «Лос-Анджелес». К слову, защитник находится в отменной форме, в четырёх предыдущих встречах он набрал три очка.

Заключить пари на итоговую победу «Кингз» можно с коэффициентом 1.90. В то, что они выиграют в основное время, верится с трудом. Сильно хромает гостевой фактор: подопечные Хиллера победили только в 13 из 35 встреч на выезде. Впрочем, и «Миннесота» выглядит совсем плохо.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.