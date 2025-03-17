«Динамо» М — «Авангард». Для тех, кто предпочитает побольше

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» М — «Авангард» 18 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.44, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Авангард» Омск (18.03.2025)

Последняя очная встреча ознаменовалась победой «Динамо» со счётом 5:3. В игре бело-голубых с тех пор мало что изменилось. Алексей Кудашов придерживается своих принципов, и они не подводят. Динамовцы твёрдо стоят на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, отрыв от идущего следом «Спартака» составляет четыре очка. Скорее всего, так регулярку и закончат.

Москвичи набрали хороший ход: в основное время выиграли семь из восьми предыдущих матчей. Уступили на выезде «Нефтехимику» (3:4). Дома за этот период провели три матча, в которых победили «Куньлунь» (6:3) и «Автомобилист» (4:1), а также «Локомотив» (5:3). Первая предпосылка к тому, что встреча получится результативной.

Когда игра идёт и всё получается, подгоняемое родными болельщиками московское «Динамо» обычно забивает много. Всё потому, что показывает более открытый хоккей, активнее идёт вперёд. В среднем за встречу в качестве домашней команды забрасывает 3,1 шайбы, однако и пропускает нередко — 2,5 шайбы.

Второй предпосылкой к большому количеству голов является прекрасная форма «Авангарда». Неординарные задумки Ги Буше срабатывают на ура. До досадного поражения от «Трактора» (4:5) беспроигрышная серия омичей насчитывала 12 встреч. Если бы не глупое удаления Наиля Якупова, могли бы и челябинцев победить.

Ги Буше не намерен кого-либо ругать за ошибки после 12-матчевой беспроигрышной серии. Недочёты будут быстро проработаны, выводы — сделаны. Сильно настроение не испорчено. Воодушевление и желание закончить сезон как можно выше в турнирной таблице Западной конференции никуда не делись.

«Ястребы» занимают шестую строчку, однако отставание от «Ак Барса» составляет всего одно очко, а ещё есть игра в запасе. Беспроигрышная серия на выезде насчитывает семь встреч. И только одна из них — с «Ак Барсом» (2:0) — получилась малорезультативной. Почему бы не заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы?

Только в 1 из 11 предыдущих очных встреч, включая товарищеские, соперники на двоих забили меньше пяти голов. И вообще, та встреча не в счёт, потому как проходила в Омске. В Москве команды зачастую показывают более агрессивный и динамичный хоккей, забрасывают больше шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.