«Трактор» — СКА. Под занавес сезона надо дать жару

В первом матче самые результативные команды лиги поскромничали. В этот раз не станут.

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором челябинский «Трактор» примет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — СКА 18 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.96. Поставить на ничью можно за 4.05.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Трактор» — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.58, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что «Трактор» забьёт первым, можно за 1.77.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» Челябинск — СКА Санкт-Петербург (18.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на отсутствие главного тренера из-за проблем со здоровьем, «Трактор» на днях на выезде победил «Авангард» (5:4). Прервал 12-матчевую беспроигрышную серия омичей 30-летний Рафаэль-Пьер Рише. Помощник Бенуа Гру стал самым молодым тренером в истории, выводившим команду на матч КХЛ.

Это ещё не всё. В очередной раз зажгла тройка нападающих «Трактора» Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв. Это уже шестой матч подряд, в котором все трое отметились результативными действиями. За этот временной отрезок они суммарно набрали 31 очко.

Челябинцы уступили только в 3 из 14 предыдущих матчей. Одолеют СКА — и победа в Восточной конференции в кармане. В первом круге одолели подопечных Романа Ротенберга со счётом 3:0, хотя встреча проходила в Санкт-Петербурге. Смогут ли повторить на льду родного стадиона?

Подогревают интригу последние результаты СКА. После четырёхматчевой безвыигрышной серии армейцы собрались с мыслями и силами и одержали четыре победы кряду. Одолели ряд сильных соперников: ЦСКА (3:2 ОТ), «Металлург» (4:2) и минское «Динамо» (3:1). Получили важную эмоциональную подпитку, стали лучше переносить отсутствие Евгения Кузнецова.

Отставание от занимающего третью строчку в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сократилось до четырёх очков. Вряд ли подопечные Романа Ротенберга закончат сезон в топ-3, но финишировать выше текущего шестого места могут попробовать.

Вариант со ставкой на лобовую победу «Трактора» отметается. Списывать со счетов армейцев не стоит. Более привлекательно выглядит пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы за 1.90. Пять из восьми последних официальных очных встреч ознаменовались данным исходом. Сейчас соперники на ходу и мотивированы, должны перевыполнить норму.

СКА забивает чаще всех в лиге («Трактор» занимает второе место по этому показателю), но и пропускает очень много, в среднем по три шайбы за встречу. Результативная серия ранее упомянутой тройки «Трактора» имеет все шансы продлиться. Ожидается зрелищный хоккей, насыщенный событиями.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.