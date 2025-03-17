«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Заварухин и Козлов не договорили

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к концу, осталось провести считаные встречи. Во вторник, 18 марта, на льду стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге состоится матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.46, в то время как победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Разница в вероятности составляет около 3%.

Если будет овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.67.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Салават Юлаев» Уфа (18.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

С одной стороны, мотивации ложиться костьми ради результата у соперников быть не должно. Они давно гарантировали себе место в плей-офф. С другой стороны, в Восточной конференции продолжается активная борьба за итоговые позиции в турнирной таблице. Лидирующий «Трактор» ушёл в отрыв, а вот второе место остаётся лакомым куском.

За финиш на второй строчке спорят сразу три команды. «Автомобилист» и «Салават Юлаев» — в их числе. Почему это так важно? Потому что второе место выходит на седьмое место в первом раунде плей-офф. А седьмым на Востоке уже точно станет либо «Адмирал», либо «Сибирь» — явные аутсайдеры на фоне идущих выше «Авангарда» и «Ак Барса».

Екатеринбургскому и уфимскому коллективам остаётся провести по три встречи в регулярном чемпионате. Первый отстаёт от второго на два очка. При этом между ними затесался магнитогорский «Металлург». Так что предстоящая встреча должна получиться напряжённой, ведь никто не откажется попасть в плей-офф на менее статусного соперника.

Если смотреть на текущую форму сторон, то здесь у «Салавата Юлаева» преимущество. Уфимцы выиграли шесть из семи предыдущих матчей, четыре из которых были на Дальнем Востоке, где даже лидеры часто сталкиваются с проблемами. «Автомобилист» же только недавно прервал серию поражений. Зато в этом году он лучше в очных встречах.

Исходя из всего этого, можно ожидать, что встреча получится раскалённой. Борьбы и стыков должно быть заметно больше, нежели ярких размашистых атак. В качестве ставки заманчиво смотрится «тотал меньше 4.5 шайбы». Также можно проверить количество удалений у обеих команд. Их уже было много в прошлых очных встречах.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.20.