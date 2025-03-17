История ближе, чем кажется. Что ждёт Овечкина в матче «Вашингтон» — «Детройт»?

Продолжаем следить за подвигами Александра Овечкина за океаном. В среду, 19 марта, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» 19 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Детройта» по итогам 60 минут игры оценивается в 3.90 — 25% вероятности.

Если будет овертайм, сыграет коэффициент 5.00. Заключить пари на серию послематчевых буллитов можно за 10.5. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (19.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

0:3 на выезде от «Лос-Анджелес Кингз»? Не, не слышали. «Вашингтон» очень быстро оправился от разгромного сухого поражения в Городе ангелов, обыграв в следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1. Бодрый старт и быстрое принятие решений позволили с ходу завладеть инициативой и преимуществом, так что победа абсолютно закономерная.

Хотя гораздо интереснее здесь то, что Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остаётся каких-то семь голов. Такими темпами запросто можно справиться до плей-офф. 39-летний капитан «столичных» находится в отличной форме, а ещё ему помогают партнёры.

К слову, о плей-офф. «Кэпиталз» в этом сезоне могут не только выиграть Восточную конференцию, но и регулярный чемпионат. Прямо сейчас продолжается спор с «Виннипег Джетс» за первое место в сводной таблице НХЛ. После порядка 70 игр соперники подошли к сотне очков, а у ближайших преследователей где-то на десяток меньше.

Форма у «Вашингтона» соответствующая. Выиграл шесть из семи прошлых матчей, многие из них — с большим количеством заброшенных шайб. «Детройт Ред Уингз», конечно, тоже неплох, к тому же у него есть мотивация для борьбы за место в плей-офф. Однако он выглядит как тот, кого вполне можно одолеть.

«Ред Уингз» одержали всего две победы с конца февраля. А это почти 10 встреч! На данном отрезке команда пропустила ровно 30 шайб. Это, конечно, много. 8 марта «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счётом 5:2 на домашнем стадионе. Чего-то похожего можно ожидать и теперь. А ставка на победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы выглядит логично.

Не стоит исключать и очередного голевого броска от Александра Овечкина. Он забил в двух из трёх прошлых матчей с «Детройт Ред Уингз», наверняка у него будут шансы и теперь. Впрочем, российский нападающий довольно хорош и в подыгрыше. В прошлой встрече отметился также результативной передачей, а за игру до этого оформил хет-трик из голевых пасов.

Ставка: «Вашингтон» победит и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.