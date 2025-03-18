Россия — Гренада. Карпин вызвал Дзюбу не ради забавы

На 19 марта запланирован товарищеский матч, в котором сборная России примет сборную Гренады. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Коэффициенты на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной России с форой минимум в пять голов предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет 80% вероятности. Победа Гренады с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч Россия — Гренада получится результативным. Тотал меньше 6.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 6.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.90.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Гренада (19.03.2025)

В условиях недопуска до официальных турниров непросто сохранять мотивацию. Уровень большей части соперников совсем невысокий. Гренада занимает 174-е место в мировом рейтинге. Россия значительно выше — 36-е место. Это то же самое, что питбуля сравнить с йоркширским терьером. Силы абсолютно не равны.

Подопечные Валерия Карпина выиграли шесть предыдущих матчей с общим счётом 26:0. Занимающую 184-е место в мировом рейтинге сборную Брунея просто уничтожили — 11:0. Гренаду ждёт похожая участь. За последний год единственным серьёзным соперником для неё была Коста-Рика. И случилось разгромное поражение — 0:4.

Валерий Карпин спуску Гренаде не даст. Специалист заявил, что новые имена в сборной — это не авансы. Шанс выступить за национальную команду игроки заработали, здорово проявив себя по ходу сезона. Вполне заслужил вызов и Артём Дзюба, перезагрузивший карьеру в «Акроне».

К сожалению, из-за травм мартовские сборы пропустят Александр Головин (набирает форму после повреждения), Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Также Валерий Карпин решил не отвлекать от выступлений на клубном уровне Матвея Сафонова и Алексея Миранчука.

Многие выступающие за границей футболисты пропустят сборы, но не все. Антон Миранчук, например, поможет Карпину. Хотя в матче с Гренадой тренер наверняка выделит побольше игрового времени новичкам и молодёжи. Уровень соперника располагает к основательной ротации.

Берём П1 с форой (-6.5) за 2.00. Главная интрига тут — поладят ли Карпин и Дзюба. Давно они не работали вместе, ещё со времён в «Спартаке». Ради лучшего бомбардира в истории РПЛ тренер сделал исключение. Обычно он не вызывает в сборную игроков старше 30 лет, однако отличная игра форварда убедила принять это решение. К слову, можно проверить и гол самого Дзюбы.

Ставка: победа России с форой (-6.5) за 2.00.