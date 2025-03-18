Экспресс на КХЛ 18 марта: «Динамо» и «Авангард» куражатся, «Трактор» и СКА — тоже

Клубный футбол ушёл на мартовскую паузу для матчей сборных, зато Континентальная хоккейная лига пока проводит встречи и готовится к плей-офф. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные матчи КХЛ, которые пройдут сегодня, 18 марта.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард»

Последняя очная встреча ознаменовалась победой «Динамо» со счётом 5:3. В игре бело-голубых с тех пор мало что изменилось. Москвичи набрали хороший ход: в основное время выиграли семь из восьми предыдущих матчей. Когда игра идёт и всё получается, подгоняемое родными болельщиками московское «Динамо» обычно забивает много. Всё потому, что показывает более открытый хоккей, активнее идёт вперёд.

Второй предпосылкой к большому количеству голов является прекрасная форма «Авангарда». Неординарные задумки Ги Буше срабатывают на ура. До досадного поражения от «Трактора» (4:5) беспроигрышная серия омичей насчитывала 12 встреч. Если бы не глупое удаления Наиля Якупова, могли бы и челябинцев победить.

«Ястребы» занимают шестую строчку, однако отставание от «Ак Барса» составляет всего одно очко, а ещё есть игра в запасе. Беспроигрышная серия на выезде насчитывает семь встреч. И только одна из них — с «Ак Барсом» (2:0) — получилась малорезультативной. Почему бы не заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы? Только в 1 из 11 предыдущих очных встреч, включая товарищеские, соперники на двоих забили меньше пяти голов.

Прогноз на матч «Трактор» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Челябинцы уступили только в 3 из 14 предыдущих матчей. Одолеют СКА — и победа в Восточной конференции в кармане. В первом круге одолели подопечных Романа Ротенберга со счётом 3:0, хотя встреча проходила в Санкт-Петербурге. Смогут ли повторить на льду родного стадиона?

Подогревают интригу последние результаты СКА. После четырёхматчевой безвыигрышной серии армейцы собрались с мыслями и силами и одержали четыре победы кряду. Одолели ряд сильных соперников: ЦСКА (3:2 ОТ), «Металлург» (4:2) и минское «Динамо» (3:1). Получили важную эмоциональную подпитку, стали лучше переносить отсутствие Евгения Кузнецова.

Вариант со ставкой на лобовую победу «Трактора» отметается. Списывать со счетов армейцев не стоит. Более привлекательно выглядит пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы за 1.90. Пять из восьми последних официальных очных встреч ознаменовались данным исходом. Сейчас соперники на ходу и мотивированы, должны перевыполнить норму.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

С одной стороны, мотивации ложиться костьми ради результата у соперников быть не должно. Они давно гарантировали себе место в плей-офф. С другой стороны, в Восточной конференции продолжается активная борьба за итоговые позиции в турнирной таблице. Лидирующий «Трактор» ушёл в отрыв, а вот второе место остаётся лакомым куском.

За финиш на второй строчке спорят сразу три команды. «Автомобилист» и «Салават Юлаев» — в их числе. Почему это так важно? Потому что второе место выходит на седьмое место в первом раунде плей-офф. А седьмым на Востоке уже точно станет либо «Адмирал», либо «Сибирь» — явные аутсайдеры на фоне идущих выше «Авангарда» и «Ак Барса».

Исходя из всего этого, можно ожидать, что встреча получится раскалённой. Борьбы и стыков должно быть заметно больше, нежели ярких размашистых атак. В качестве ставки заманчиво смотрится «тотал меньше 4.5 шайбы». Также можно проверить, что будет большое количество удалений на обе команды. Так уже случалось в предыдущих очных встречах.

Экспресс на матчи КХЛ 18 марта

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Динамо» М — «Авангард» за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Трактор» — СКА за 1.90.

Ставка 3: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.90 х 2.20 = 8.77.