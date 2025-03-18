Нидерланды — Испания. Чемпионская походка «Фурия Роха»

В плей-офф испанцы вышли легко. В 1/4 финала трудностей тоже не предвидится.

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Нидерланды примут Испанию. Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Испания 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу Испании предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч Нидерланды — Испания не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги наций Нидерланды — Испания (20.03.2025)

Луи ван Гал довёл сборную Нидерландов до 1/4 финала чемпионата мира. У него почти получилось выбить Аргентину (2:2, 3:4 пен.), которая в итоге выиграла турнир. Под руководством грамотного специалиста нынешнее поколение «оранжевых» способно на многое. В составе полным-полно талантливых игроков.

Однако Рональд Куман управляет национальной командой значительно хуже ван Гала. Нидерландцы выиграли только 5 из 11 последних официальных встреч. Победили тех, кого и должны были: Польшу (2:1), Румынию (3:0), Турцию (2:1), Боснию и Герцеговину (5:2), а также Венгрию (4:0). Выиграли на классе.

В матчах с соперниками посерьёзнее рисунок игры «оранжевых» становится неэффективен. Рональд Куман в тактическом плане уступает многим коллегам по цеху. Луису де ла Фуэнте проигрывает сильно. Главный тренер сборной Испании — один из лучших в своём деле.

Де ла Фуэнте сначала привёл к нескольким титулам молодёжную команду, а потом и национальную. Под его руководством «Красная фурия» выиграла Лигу наций, а также стала чемпионом Европы. Выдвинулась на защиту первого титула: выиграла пять из шести матчей группового этапа.

Соперники были далеко не подарок — Сербия, Швейцария и Дания. Однако больших проблем не возникло, даже несмотря на то что только в трёх матчах сыграл главный талант «Красной фурии» Ламин Ямаль. Забитый им гол в матче последнего тура Примеры помог «Барселоне» на выезде одержать волевую победу над «Атлетико» (4:2) и подняться на первое место в турнирной таблице.

Вундеркинд творит шедевры, создаёт моменты из ничего. Какой красивый гол забил в полуфинале чемпионата Европы с Францией (2:1)! А ещё установил рекорд Лиги чемпионов, отдав голевой пас в ответной игре 1/8 финала с «Бенфикой» (3:1) за «Барселону» на клубном уровне. Стал самым молодым игроком в истории турнира с пятью голевыми передачами.

Луис де ла Фуэнте использует лучшие качества своих подопечных, очень умело пользуется заменами и легко находит слабые места соперников. В тактике Рональда Кумана испанскому специалисту будет несложно обнаружить уязвимые точки и ударить по ним. Несмотря на то что встреча пройдёт в Нидерландах, испанцы — фавориты.

Ставка: победа Испании за 2.55.