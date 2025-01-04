Флик в лидерах, Сафонов — сразу за ним. Чего ждать от 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов позади осталась стадия 1/8 финала, которая подарила нам сразу несколько драматичных противостояний. Но регламент таков, что дальше прошли восемь клубов, которые и будут оспаривать дальше трофей. Букмекеры серьёзно перекроили коэффициенты. Давайте изучать, кого аналитики считают фаворитами, а у кого почти нет шансов.

«Барселона» вышла в лидеры у букмекеров

Если перед 1/8 финала аналитики ставили выше всех мадридский «Реал», то сейчас пальму первенства захватила «Барселона». Коэффициент на чемпионство каталонцев — 4.00. Команда Ханс-Дитера Флика не испытала проблем в противостоянии с «Бенфикой». Да и сетка у них не самая сложная. В четвертьфинале сине-гранатовые сразятся с дортмундской «Боруссией» (40.00). Да. немецкий клуб — действующий финалист Лиги чемпионов, но в нынешнем сезоне Дортмунд скорее мучится, нежели играет. В Бундеслиге команда плетётся в районе 10-го места, приход Нико Ковача не встряхнул команду. В главном еврокубке всё тоже могло было бы быть не так радужно, но немного повезло со жребием — со скрипом, но «Лилль» дортмундцы прошли. Да, конечно, «Боруссия» может бросить все силы на «Барсу», в чемпионате Германии уже нечего ловить. Но представить, что из этой пары в полуфинал пройдёт команда из Дортмунда, могут, наверное, только отчаянные болельщики «шмелей». Коэффициенты на проход говорят о том, что клуб из Барселоны — явный фаворит — 1.24 на 4.40. Подопечным Флика может помешать разве что борьба на несколько фронтов. График тяжёлый, однако пока что «Барса» с ним очень неплохо справляется.

«ПСЖ» и «Реал» совсем рядом

Дальше в букмекерских раскладах идут «ПСЖ» и «Реал». На любую из этих команд можно поставить за 4.50. И французы, и испанцы подарили нам ярчайшие эмоции в 1/8 финала, завоевав путёвки в следующий раунд в сериях пенальти.

«ПСЖ» прошёл «Ливерпуль», влюбив в себя болельщиков по всему миру в первом матче. Парижане полностью переиграли соперника, но уступили, пропустив в одной из редких контратак. Однако футбольная справедливость здесь восторжествовала на «Энфилде». Свой момент команда Луиса Энрике реализовала, а вот «Ливерпуль» – нет. В серии пенальти же блестяще себя проявил Джанлуиджи Доннарумма. Кажется, шансы Матвея Сафонова отвоевать пост номер 1 стали призрачными.

В четвертьфинале у парижан снова английский клуб — «Астон Вилла» (30.00). По уровню игроков это, конечно, не «Ливерпуль», но все мы знаем, как хорош Унаи Эмери в кубковом формате. В 1/8 финала проверки не получилось — для «Брюгге» это был очевидный потолок. Посмотрим, что будет с парижанами. На проход котировки сейчас 1.29 на 3.80.

«Реал» вымучил проход в четвертьфинал в дерби с «Атлетико». Трудно сказать, чем бы всё закончилось, если бы не поехала нога во время исполнения пенальти у Хулиана Альвареса. Но история не знает сослагательного наклонения. «Королевский клуб» идёт дальше и встретится с «Арсеналом» (7.50). «Канониры» всё для себя решили в противостоянии с ПСВ ещё в первом матче (7:1), так что здесь команда Микеля Артеты получила небольшую передышку. Правда, в последнее время «Арсенал» выглядит не лучшим образом. Да и борьба в АПЛ за второе место продолжается. Впрочем, у «Реала» в Примере она не менее жаркая. Преимущество у мадридцев здесь в первую очередь в личностях. Хитрый лис Карло Анчелотти знает, как играть в таких встречах, а линия атаки в лице Винисиуса, Килиана Мбаппе и Родриго свой шанс всегда найдёт. 1.64 на 2.34 — котировки на проход дальше.

В последней паре не понятно вообще ничего!

Наконец, пара «Бавария» — «Интер». Пожалуй, самая непредсказуемая и равная. Правда, на чемпионство аналитики ставят немецкий клуб куда выше. На баварцев можно поставить за 6.50, а на миланцев — за 12.00.

Подопечные Венсана Компани в 1/8 финала одержали важную для себя победу над «Байером». Хороший заряд уверенности. В чемпионате Германии тоже всё под контролем. Совсем бросать играть, конечно, нельзя, но отрыв достаточно солидный, чтобы чувствовать себя уверенно.

А вот у «Интера» в Серии А борьба за чемпионство в самом разгаре. Всего три очка преимущества над «Наполи» и шесть — над «Аталантой», а ведь у тех еврокубков нет. Так что график у подопечных Симоне Индзаги, пожалуй, более сложный. Правда, в Лиге чемпионов помогли заклятые друзья из «Милана» — дерби в 1/8 финала было бы куда более энергозатратным и сложным в сравнении с противостоянием с «Фейеноордом». Нидерландцев «нерадзурри» прошли на классе.

Аналитики в этой паре дают коэффициент 1.61 и 2.40 на проход в полуфинал. И кажется, что на миланцев котировка чуть завышена. Но так или это нет, рассудит игра.

Первые матчи 1/4 финала пройдут уже в следующем месяце. 8 апреля сыграют в Мюнхене и Лондоне, днём позже — в Париже и Барселоне.