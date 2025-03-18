«Металлург» — «Адмирал». Разин вступит в спор «Салавата» и «Автомобилиста»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к концу, команды проводят заключительные встречи. В среду, 19 марта, на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоится матч «Металлург» — «Адмирал». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 19 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу магнитогорского «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 4.30 — чуть больше 20%.

Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.50. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.40. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в Магнитогорске. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.55.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» (19.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

На первый взгляд «Металлург» — очевидный фаворит, который должен выиграть. И это во многом правильный взгляд. Магнитогорский клуб по-прежнему сохраняет мотивацию в регулярном чемпионате КХЛ. На финишной прямой борется с «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» за вторую строчку Восточной конференции, что даст менее сложного соперника в первом раунде плей-офф.

«Адмирал» же свою норму выполнил. Досрочно вышел в плей-офф. Большое достижение для столь скромного представителя лиги. При этом ситуация в турнирной таблице такая, что дальневосточному клубу выше седьмого места не подняться, а принципиальной разницы, где финишировать, нет. Для первого раунда и «Трактор», и кто-то из претендентов на вторую строчку одинаково опасны.

Соответственно, желания и прыти у магнитогорских хоккеистов должно быть побольше. Плюс отмечаем нынешнюю форму коллектива. Начиная с 12 февраля было проведено 13 матчей, выиграли из которых магнитогорские хоккеисты 11. Круто? Очень! При этом два поражения случились на выезде — от «Авангарда» (1:2) и СКА (2:4). На своём льду коллектив очень хорош.

Ещё одна реальная причина, по которой логично ждать победу «Металлурга» в предстоящем матче, лежит в истории противостояний. Только однажды за шесть последних очных встреч в Магнитогорске клуб из Владивостока добился победы. Причём лишь в серии послематчевых буллитов. А с учётом его нестабильной формы и недостаточной мотивации, изменить этот тренд не получится.

Скорее всего, подопечные Андрея Разина, которые набрали хороший ход, сумеют продлить свою серию удачных игр и одержат победу. Причём в основное время и с достаточным количеством голов. Команда с Дальнего Востока пропустила восемь шайб за два прошлых матча, да и в Магнитогорске обычно пропускает пачками. Берём победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: «Металлург» обыграет «Адмирал» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.