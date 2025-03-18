ЦСКА — «Локомотив». Вывеска круче содержания

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к завершению, совсем скоро стартует плей-офф. В среду, 19 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет всего 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.50. Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч будет результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.93.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (19.03.2025)

Ещё недавно Владислав Каменев помогал ЦСКА обыгрывать в Екатеринбурге «Автомобилист», а буквально на днях, теперь уже без форварда, столичный клуб в дерби уступил «Динамо» (1:2). Ситуации с допинговыми скандалами всегда непростые, лучше оставим это на разбор специалистам.

Гораздо важнее, что армейцы остались без ценного игрока перед самым плей-офф. Во-первых, нарушены сыгранные сочетания. Придётся тренерскому штабу что-то в экстренном порядке менять, что-то придумывать. Во-вторых, Каменев не просто играл какую-то роль, он ещё и время от времени делал результат.

Подопечные Ильи Воробьёва досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако самым благоприятным для них будет финиш на четвёртом месте. Если всё останется как есть, в первом раунде будет серия с минским «Динамо». И это гораздо лучше, чем петербургский СКА, который обычно имеет преимущество в очных противостояниях.

«Локомотив», в свою очередь, не просто взял Кубок Континента — он уже точно сыграет с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Совершенно естественно сейчас идёт подготовка к домашним встречам с нижегородцами. Результаты оставшихся матчей регулярки должны волновать в последнюю очередь.

Такие расклады могут привести к тому, что предстоящая встреча получится относительно скучной. Без накала, особого рвения и большого количества голов. Командам важно также сохранить составы и обойтись без травм. Ждать на таком фоне много заброшенных шайб не стоит. К слову, ТМ 4.5 шайбы оценивается приемлемо.

Если же говорить про исход, то можно предположить удачу для хозяев. Как минимум то, что они не проиграют. Во-первых, они уступили в двух последних домашних матчах, надо как-то реабилитироваться. Во-вторых, у Ильи Воробьёва неплохая статистика игр с «Локомотивом» Игоря Никитина — две победы в трёх матчах этого сезона.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.87.