Италия — Германия. Дела на потом! Эта трансляция точно порадует

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Италия примет Германию. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Италия — Германия 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Италии предлагается с коэффициентом 2.75, что составляет приблизительно 36% вероятности. Победа Германии оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч Италия — Германия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги наций Италия — Германия (20.03.2025)

Лучано Спаллетти пытается реанимировать свою национальную команду. Поначалу успехи были так себе. Не без везения сборная Италии вышла в плей-офф чемпионата Европы. Выиграла только один матч в финальном раунде турнира. Ну куда это годится? Да даже сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы выступила на Евро интереснее и успешнее, чем «лазурная команда».

Групповой этап Лиги наций — луч надежды на то, что Спаллетти начинает преуспевать в своих начинаниях. Его подопечные выиграли четыре из шести встреч. Победили Францию (3:1) и Бельгию (1:0), также сыграли вничью с бельгийцами (2:2) и уступили французам (1:3). От последней игры уже ничего не зависело. Итальянцы при любом исходе выходили в 1/4 финала.

К тому же вторую игру с Францией из-за неважного самочувствия пропустил Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас голкипер в ударе. Он сыграл важную роль в выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов: парировал два пенальти в серии послематчевых ударов в ответной встрече с «Ливерпулем». В матче с Германией у вратаря будет много работы.

Домашний чемпионат Европы завершился для команды Юлиана Нагельсмана очень трагично. Она смотрелась лучше, но не смогла победить Испанию. Нереализованные моменты и спорный момент с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи перечеркнули мечту Тони Крооса завершить карьеру на самой высокой ноте.

Впрочем, после неудачно сложившегося Евро и ухода из футбола одного из многолетних лидеров немцы духом не пали. Не уступили ни в одном из шести матчей группового этапа Лиги наций. Вничью сыграли с Нидерландами (2:2) и Венгрией (1:1). В обоих случаях очки потеряли на выезде.

Важную роль в системе Нагельсмана играют Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Тренер окружил их игроками-трудягами, чтобы достичь идеального баланса. И креатива в достатке, и хаоса нет. Отличная работа. Очень мощно выглядит нынешняя сборная Германии.

Можно проверить «обе забьют». Соперники на подъёме, фаворита нет. Германия выглядит чуть опаснее, но встреча ведь пройдёт в Милане. Насчёт голов с обеих сторон можно не переживать. В каждом матче группового этапа Лиги наций немцы и итальянцы забили. И Франции досталось, и Бельгии, и Нидерландам. Должны показать красивый динамичный футбол и как минимум по одному разу огорчить друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.81.