Экспресс на 19 марта: Дзюба — лучший бомбардир сборной России, а в КХЛ ждут плей-офф

В среду следим за матчем нашей национальной команды в футболе и за отечественным хоккеем.

Клубный футбол ушёл на паузу. Спортивных событий мало, но есть очень интересные. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на главные матчи 19 марта.

Прогноз на матч Россия — Гренада

В условиях недопуска до официальных турниров непросто сохранять мотивацию. Уровень большей части соперников совсем невысокий. Гренада занимает 174-е место в мировом рейтинге. Россия значительно выше — 36-я. Это то же самое, что питбуля сравнить с йоркширским терьером. Силы абсолютно не равны.

Однако Валерий Карпин спуску Гренаде не даст, ведь не давал его и другим аутсайдерам. Специалист заявил, что новые имена в сборной — это не авансы. Шанс выступить за национальную команду игроки заработали, здорово проявив себя по ходу сезона. Вполне заслужил вызов и Артём Дзюба, перезагрузивший карьеру в «Акроне». Если забьёт – станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Берём П1 с форой (-6.5) за 2.00. Главная интрига тут — поладят ли Карпин и Дзюба. Давно они не работали вместе, ещё со времён «Спартака». Ради лучшего бомбардира в истории РПЛ тренер сделал исключение. Обычно он не вызывает в сборную игроков старше 30 лет, однако отличная игра форварда убедила Валерия Георгиевича принять это решение. К слову, можно проверить и гол самого Дзюбы.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

Подопечные Ильи Воробьёва досрочно гарантировали себе место в плей-офф, однако самым благоприятным для них будет финиш на четвёртой строчке. Если всё останется как есть, в первом раунде их ждёт серия с минским «Динамо». И это гораздо лучше, чем встретиться с петербургским СКА, у которого преимущество в очных противостояниях.

«Локомотив», в свою очередь, не просто выиграл Кубок Континента — он уже точно сыграет с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Совершенно естественно, что сейчас идёт подготовка к домашним играм с нижегородцами. Результаты оставшихся матчей регулярки должны волновать в последнюю очередь.

Такие расклады могут привести к тому, что предстоящая встреча получится относительно скучной. Без накала, особого рвения и большого количества голов. Командам важно также сохранить составы и обойтись без травм. Ждать на таком фоне много заброшенных шайб не стоит. К слову, ТМ 4.5 шайбы оценивается приемлемо.

Прогноз на матч «Металлург» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

На первый взгляд, «Металлург» — очевидный фаворит и должен выиграть. И это во многом правильный взгляд. Магнитогорский клуб по-прежнему сохраняет мотивацию в регулярном чемпионате КХЛ. На финишной прямой борется с «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» за вторую строчку в Восточной конференции, что даст менее сложного соперника в первом раунде плей-офф.

«Адмирал» же свою задачу выполнил. Досрочно вышел в плей-офф. Большое достижение для столь скромного представителя лиги. Соответственно, желания и прыти у магнитогорских хоккеистов должно быть побольше. Плюс отмечаем нынешнюю форму команды. С 12 февраля провели 13 матчей, 11 из которых магнитогорские хоккеисты выиграли. Круто? Очень!

Скорее всего, подопечные Андрея Разина, которые набрали хороший ход, сумеют продлить серию удачных игр и одержат победу. Причём в основное время и с достаточным количеством голов. Команда с Дальнего Востока пропустила восемь шайб за два прошлых матча, да и в Магнитогорске обычно пропускает пачками. Берём победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы.

Экспресс на матчи 19 марта

Ставка 1: победа России в матче с Гренадой с форой (-6.5) за 2.00.

Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче ЦСКА — «Локомотив» за 1.87.

Ставка 3: «Металлург» обыграет «Адмирал» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.87 х 2.35 = 8.79.