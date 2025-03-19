Дания — Португалия. Роналду в курсе, что ему уже 40 лет?

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Дания примет Португалию. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Дания — Португалия 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу Португалии предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности. Победа Дании оценивается таким же коэффициентом, что и ничейный исход — 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч Дания — Португалия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги наций Дания — Португалия (20.03.2025)

После яркого выступления на Евро-2020 сборная Дании стала тускнеть. Каспер Юльманн провёл ещё несколько лет во главе национальной команды, пытаясь повторить успех, но тщетно. Посчитав, что больше ничего не может дать сборной страны, он принял решение уйти с поста главного тренера.

При Брайане Римере «алая гвардия» заиграла по-другому. Но вопрос в том, стало ли лучше? Датчане выиграли только два из шести матчей на групповом этапе Лиги наций. Могли отнять очки у Испании (0:1 и 1:2), однако это было бы заслугой исключительно сына легендарного Петера Шмейхеля — Каспера. К слову, голкипер и сейчас в отличной форме. Проводит суперский сезон.

Римеру нужно больше времени. Местами на групповом этапе его подопечные смотрелись недурно. Забили несколько красивых с точки зрения командного взаимодействия голов, неплохо разрушали атаки соперников. Тем не менее футбол датчан пока сыроват. Многовато «зелёных» игроков. Кристиан Эриксен помогает молодёжи в становлении, но опыта ещё набираться и набираться.

Костяк сборной Португалии сформирован из уже состоявшихся звёзд. Роберто Мартинес продуктивно работает с признанными мастерами, в частности с 40-летним Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» принял участие в пяти играх группового этапа Лиги наций, в которых записал на свой счёт пять голов.

Возраст — всего лишь цифра для знаменитого португальца. Забив в матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуду» (3:1), он достиг отметки в 928 голов за карьеру. И недовольный ушёл в подтрибунное помещение сразу после замены на 61-й минуте. Хотел забить ещё. Хотя в 24 матчах на клубном уровне и так наклепал прилично — 19 мячей.

С Роберто Мартинесом у Роналду сложились прекрасные отношения. Криштиану сразу же заполучил важную роль в тактических наработках испанского специалиста. Совместными усилиями они добрались до 1/4 финала чемпионата Европы, где досаднейшим образом уступили Франции — 0:0 (3:5 пен.). Теперь попробуют выиграть Лигу наций.

Португальцы идут без поражений. Ничьих две: с прибавившей Шотландией (0:0) и Хорватией (1:1). Не должны проиграть и в этот раз. И голов вряд ли будет много. «Алая гвардия» выиграла только одну из шести последних очных встреч, хотя четыре из них проходили в Дании. И только дважды на двоих соперники забили больше трёх мячей.

Ставка: Португалия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.