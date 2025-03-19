Хорватия — Франция. Прости, Модрич. Мбаппе и Дембеле круче

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Хорватия примет Францию. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в городе Сплит. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Хорватия — Франция 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу Франции предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги наций Хорватия — Франция (20.03.2025)

В последний раз соперники тоже встречались в Лиге наций — в 2022 году. С тех пор изменилось многое. Сборная Франции пережила смену поколений, а вот у Хорватии перестройка затянулась. Нельзя сказать, что с лидеров «шашечных» уже сыпется труха, но их карьеры всё ближе к закату.

Попылить ещё может разве что Иван Перишич. 36-летний полузащитник помог ПСВ выбить из Лиги чемпионов «Ювентус», забив в обоих матчах, а также отличился в ответной игре с лондонским «Арсеналом» (2:2). 39-летний Лука Модрич для своего возраста выступает неплохо, но отнюдь не так здорово, как несколько лет назад.

Результаты становятся всё хуже. «Пламенные» выиграли только два из шести матчей на групповом этапе Лиги наций: победили Польшу (1:0) и Шотландию (2:1). Если бы не зацепились за ничью в последней игре с Португалией (1:1), для которой матч уже не имел большого значения, могли бы и не выйти в плей-офф.

У Франции дела идут совсем по-другому. За место в составе этой сборной всегда была высокая конкуренция. Сейчас она ещё выше. Поистине мощно в этом сезоне выступают Антуан Гризманн, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Даже не знаешь, кто из них круче.

Мбаппе обошёл легендарного бразильца Роналдо и вот-вот повторит рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за мадридский «Реал» (осталось три). Дембеле вообще забил в текущем сезоне больше мячей, чем за пять предыдущих вместе взятых (29). Настоящие монстры!

Однако не только нападение у команды Дидье Дешама выдающееся. В центре поля и в защите также звезда на звезде. На бумаге «трёхцветные» значительно сильнее Хорватии. Даже странно, что на их победу даётся такой высокий коэффициент. Почему бы не воспользоваться этим подарком от букмекеров?

В матче последнего тура группового этапа Лиги наций французы на выезде даже без Килиана Мбаппе уверенно победили прибавившую при Лучано Спаллетти Италию (3:1). Хорватам повезёт, если их постигнет такая же участь, а не разгром. «Трёхцветные» выглядят очень мощно.

Ставка: победа Франции за 2.10.