Турция — Венгрия. Фурор на Евро-2024 — только начало

Мартовская международная пауза уже здесь. В четверг, 20 марта, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле состоится первый стыковой матч Лиги наций Турция — Венгрия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Соперники спорят за право выступать в Лиге А.

Коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Венгрия 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа сборной Венгрии оценивается в 4.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги наций Турция — Венгрия (20.03.2025)

В свежем срезе сборная Турции выглядит более предпочтительным кандидатом на место участника Лиги А, нежели сборная Венгрии. Во-первых, вспомним чемпионат Европы в Германии, где турецкая команда умудрилась добраться до четвертьфинала. Уступила сборной Нидерландов, но была очень близка к выходу в полуфинал. Немного не повезло.

Второй момент — дальнейшие выступления. За шесть туров группового этапа Лиги наций турки одержали три победы и дважды сыграли вничью со сборной Уэльса. При этом, если не брать в расчёт поражение от сборной Черногории в последнем туре, за пять матчей они пропустили всего три гола. Результат достойный.

Конечно, здесь нужно сказать о разнице в уровне сопротивления. Всё-таки сборная Венгрии конкурировала с представителями Лиги А — в том числе со сборными Германии и Нидерландов. Однако не вылетела напрямую в Лигу В только потому, что сборная Боснии и Герцеговины была ещё хуже. В целом же команда переживает некоторый спад.

Венгры даже не преодолели групповой этап на чемпионате Европы в Германии. Уступили хозяевам, а также сборной Швейцарии, к которой тоже остаются вопросы. Удалось обыграть только сборную Шотландии, но с большим трудом. Победный мяч был забит на 90+10-й минуте. К слову, в Лиге наций тоже наблюдались проблемы с голами.

Сборная Венгрии под руководством Марко Росси остаётся опасным соперником даже для грандов. Недооценивать её нельзя. Однако в последнее время хромает реализация. Кроме того, у сборной Турции есть Винченцо Монтелла, с которым команда прогрессирует. Защита в порядке, голы приходят. Яркое выступление на Евро — в зачёт.

При этом первая стыковая встреча соперников пройдёт в Стамбуле. Ни для кого не секрет, что турецкие команды, в том числе и национальная, пользуются солидной поддержкой у себя дома. Это настоящий козырь в борьбе с иностранными соперниками. Так что в предстоящем матче вполне можно ожидать победу сборной Турции.

Ставка: Турция победит Венгрию за 1.80.