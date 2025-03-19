Украина — Бельгия. Тедеско — прошлое. Куртуа и Де Брёйне начинают всё заново

На 20 марта запланирован первый стыковой матч Лиги наций, в котором встретятся Украина и Бельгия. Игра пройдёт в городе Мурсия, Испания. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Соперники спорят за право выступать в Лиге А.

Коэффициенты на матч Лиги наций Украина — Бельгия 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бельгийцев. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч Украина — Бельгия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги наций Украина — Бельгия (20.03.2025)

Соперники встречались всего один раз в истории. Игра завершилась вничью — 0:0. Бельгийцам это сыграло на руку и хватило для того, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы. А вот украинцы заняли последнее место в группе и покинули турнир.

Но как мстить, если Сергей Ребров не может положиться на половину ведущих футболистов? Михаил Мудрик дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста. Александр Зинченко стал совсем редко получать игровое время в «Арсенале». Роман Яремчук крайне мало забивает за «Олимпиакос». Да и Виктор Цыганков проводит неудачный сезон.

Проблем было меньше, когда шёл групповой этап Лиги наций. И всё равно жёлто-синие выиграли только два из шести матчей. Хотя уровень соперников был значительно ниже, чем у Бельгии. «Красным дьяволам» попалась группа с Италией и Францией. Не удивительно, что проиграли четыре из шести встреч.

Вспоминаем, как легко бельгийцы добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024: выиграли шесть из восьми встреч, а две другие ознаменовались мирными исходами. А всё потому, что в соперниках были сборные вроде Украины. К более серьёзным вызовам оказались не готовы, что привело к отставке экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

В составе много элитных игроков. И практически все в хорошей форме. Помогает «Наполи» в борьбе за скудетто Ромелу Лукаку, большой вклад в успехи «Аталанты» привносит Шарль Де Кетеларе. Важным игроком «Астон Виллы» является Юри Тилеманс, а также держит марку Леандро Троссард. И, ко всему прочему, после ухода Тедеско возобновил карьеру в сборной голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

Не в лучшей форме находится разве что лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Однако вряд ли это помешает бельгийцам обыграть сборную Украины. Смена главного тренера наверняка взбодрит «красных дьяволов». Начинают с чистого листа, с новым подходом и новыми эмоциями.

В отличие от Тедеско, Руди Гарсия намерен наладить взаимоотношения со всеми лидерами Бельгии. Он за открытое общение и продуктивную работу со всеми, а не только с Ромелу Лукаку. Вполне возможно, подход испанского тренера принесёт больше пользы. Хоть поладить со всеми звёздами этой сборной сразу, как мы знаем, совсем непросто.

Ставка: победа Бельгии за 1.83.