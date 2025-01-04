«Манчестер Юнайтед» победит хоть где-то?! Чего ждать от 1/4 финала Лиги Европы

Как и в Лиге чемпионов, в Лиге Европы наступает самый интересный этап сезона. Команды добрались до четвертьфиналов. А букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Изучаем расклады на предстоящие матчи и итоги турнира!

Баски — в фаворитах. «МЮ» — рядом

Главным претендентом на трофей аналитики считают «Атлетик» из Бильбао. Баски превосходно себя чувствуют в чемпионате, уверенно занимают четвёртую строчку с хорошим отрывом. Так что могут бросить все силы на Лигу Европы. В 1/8 финала команда Эрнесто Вальверде прошла «Рому», которую считали одним из теневых фаворитов розыгрыша. Играет «Атлетик» сейчас здорово, так что котировки оправданны. В четвертьфинале баскам предстоит встреча с «Рейнджерс» (коэффициент на чемпионство 20.00), который выбил из борьбы «Фенербахче» Жозе Моуринью. Это будет непросто, особенно в первом матче, который пройдёт в Шотландии. Но дома и на выезде клуб из Глазго — это всё же две большие разницы. Так что у команды из Бильбао хорошие шансы на полуфинал. Котировки на проход в следующий раунд — 1.36 на 3.30.

Главным конкурентом басков по турниру считают «Манчестер Юнайтед». Многострадальный «Манчестер Юнайтед». Лига Европы для команды Рубена Аморима — единственная отдушина, единственный шанс спасти провальный сезон. Коэффициент на то, что «МЮ» справится — 4.80. В 1/8 финала достаточно уверенно прошли «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Дальше соперник тоже непростой — «Лион» (12.00). Французский клуб чем-то, кстати, напоминает «МЮ». Ужасное управление, частые смены тренеров. Сейчас у «ткачей» вроде бы выправляется игра, но финансовые проблемы висят дамокловым мечом. В 1/8 финала «Лион» разобрался с румынским «Стяуа», однако сейчас будет испытание куда сложнее. Аналитики здесь не спешат отдавать безоговорочное преимущество английскому клубу, но всё же «МЮ» — фаворит, на его проход в полуфинал дают 1.66, а на «Лион» — 2.30.

«Тоттенхэм» и «Лацио» не убеждают

Шансы «Тоттенхэма» и «Лацио» оценили котировкой 5.00. «Шпоры» перед 1/8 финала были у букмекеров главными претендентами на трофей, но матчи с АЗ аналитиков совсем не убедили. Команда, как и «МЮ», проваливает сезон. Да и в четвертьфинале у подопечных Ангелоса Постекоглу серьёзный соперник в виде «Айнтрахта» из Франкфурта (8.50). Немецкий клуб — крепкий орешек, который, может быть, по именам и уступает «шпорам», однако в части организации игры точно не хуже. В 1/8 финала франкфуртцы вынесли «Аякс», победив и дома, и на выезде (4:1, 2:1). Так что «Тоттенхэму» будет очень сложно. Но пока он — фаворит противостояния — 1.65 на 2.32.

«Лацио» ведёт борьбу на несколько фронтов, римляне очень хотят попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, так что команде Марко Барони приходится сложно, кадровый ресурс не безграничен. Встречи с чешской «Викторией» это показали, «лациале» пробились в четвертьфинал с большим скрипом. Впрочем, в плане жеребьёвки им немного повезло. «Будё-Глимт» Никиты Хайкина (40.00) — соперник кусачий, приучивший нас к тому, что может совершить сенсации, но всё же это далеко не гранд европейского футбола. Особенно стоит опасаться итальянцам матча в Норвегии, на эту удочку попался в 1/8 финала «Олимпиакос». Греки получили 0:3 на выезде, а дома отыграться не смогли. Так что «Лацио» нужно будет включаться. Эконом-режим, как на прошлой стадии, здесь не пройдёт. Тем не менее римляне — явные фавориты этой пары, котировки на выход в полуфинал — 1.25 на 4.30

Первые встречи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 10 апреля. После них коэффициенты букмекеров обновятся, и мы снова изучим их!