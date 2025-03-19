Армения — Грузия. Без Хвичи Кварацхелии, но с победой

В четверг, 20 марта, на «Республиканском стадионе» в Ереване состоится первый стыковой матч Лиги наций Армения — Грузия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Всего соперники проведут две встречи, чтобы определить, кто из них будет выступать в лиге В в следующем сезоне.

Коэффициенты на матч Лиги наций Армения — Грузия 20 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа сборной Армении оценивается в 3.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.40.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.85. Самый вероятный счёт — 1:1 и 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги наций Армения — Грузия (20.03.2025)

Выступление сборной Грузии на прошлом чемпионате Европы в Германии уже располагает к тому, чтобы считать её фаворитом данной пары. Во-первых, грузины в принципе квалифицировались в финальную часть турнира. Во-вторых, они произвели несколько фуроров, по пути обыграв сборную Португалии и пробившись в 1/8 финала.

О прогрессе грузинской команды в последние годы говорит и выступление на групповом этапе Лиги наций. В Лиге В, где в одной группе встретились сборные Чехии, Украины и Албании, она умудрилась набрать семь очков. До второй строчки, дающей право на борьбу за Лигу А, не хватило всего одного очка. Результат действительно крутой.

При этом подопечные Вилли Саньоля напрягли абсолютно всех — разгромили чехов (4:1), на выезде всухую обыграли албанцев (1:0) и отобрали очки у украинцев (1:1). Конечно, гораздо лучше получается выступать перед родными трибунами, но в предстоящем матче в Армении коллектив будет иметь определённые шансы на успех.

В четвёртой группе Лиги С сборная Армении заняла даже не первое место, отстав от сборной Северной Македонии на девять очков. Более того, был реальный риск остаться в Лиге С, поскольку итоговый отрыв от скромнейшей команды Фарерских островов составил лишь одно очко. Разумеется, здесь невольно возникнут вопросы.

Украинец Александр Петраков был отправлен в отставку, его место занял Джон вант Схип, ранее работавший в «Аяксе». Вот только главных проблем сразу это не решит. Армяне крайне плохо выступают на своём поле: выиграли лишь 3 из 12 прошлых матчей на родной земле. Причём два из них случились в товарищеских встречах. Всё довольно печально.

А чтобы добавить уверенности в гостях и развеять сомнения по поводу хозяев, взгляните на кадровую ситуацию. Один из лидеров Армении Эдуард Сперцян пропустит игру из-за травмы. Недавно перешедший в «ПСЖ» Хвича Кварацхелия тоже не появится на поле у Грузии, из-за дисквалификации. Однако преимущества от этого хозяева не получат. Победа гостей выглядит логично.

Ставка: Грузия выиграет у Армении за 2.07.