Экспресс на стыковые матчи Лиги наций: Армения против Грузии, а Турция прогрессирует

Пока такие гиганты, как Испания или Германия решают, кто выйдет в полуфинал Лиги наций, более скромные команды пытаются выиграть стыки и подняться в более сильные лиги. Экспресс от «Чемпионата» объединил два стыковых матча, которые состоятся сегодня, 20 марта.

Прогноз на матч Турция — Венгрия

В свежем срезе сборная Турции выглядит более предпочтительным кандидатом на место участника Лиги А, нежели сборная Венгрии. Во-первых, вспомним чемпионат Европы в Германии, где турецкая команда умудрилась добраться до четвертьфинала. Уступила сборной Нидерландов, но была очень близка к выходу в полуфинал. Немного не повезло.

Второй момент — дальнейшие выступления. За шесть туров группового этапа Лиги наций турки одержали три победы и дважды сыграли вничью – со сборной Уэльса. При этом, если не брать в расчёт поражение от сборной Черногории в последнем туре, за пять матчей пропустили всего три гола. Результат достойный.

Сборная Венгрии под руководством Марко Росси остаётся опасным соперником даже для грандов. Недооценивать её нельзя. Однако в последнее время хромает реализация. Кроме того, у сборной Турции есть Винченцо Монтелла, с которым команда прогрессирует. Защита в порядке, голы приходят. Яркое выступление на Евро — в зачёт. У себя дома турки должны выиграть.

Прогноз на матч Армения — Грузия

Выступление сборной Грузии на прошлом чемпионате Европы в Германии уже располагает к тому, чтобы считать её фаворитом в данной паре. Во-первых, грузины в принципе квалифицировались в финальную часть турнира. Во-вторых, произвели настоящий фурор, обыграв сборную Португалии и пробившись в 1/8 финала.

О прогрессе грузинской команды в последние годы говорит и выступление на групповом этапе Лиги наций. В Лиге В, где в одной группе встретились сборные Чехии, Украины и Албании, она умудрилась набрать семь очков. До второй строчки, дающей право на борьбу за выход в Лигу А, не хватило всего одного очка. Результат действительно крутой.

В четвёртой группе Лиги С сборная Армении заняла даже не первое место, отстав от сборной Северной Македонии на девять очков. Более того, был реальный риск остаться в лиге С, поскольку итоговый отрыв от скромнейшей команды Фарерских островов составил лишь одно очко. Главного тренера поменяли, однако сильно это не поможет, ведь сейчас до кучи придётся играть без ряда важных травмированных футболистов.

Экспресс на стыковые матчи Лиги наций 20 марта

Ставка 1: Турция победит Венгрию за 1.80.

Ставка 2: Грузия выиграет у Армении за 2.07.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.07 = 3.72.