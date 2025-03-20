«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкин усложнит Мичкову жизнь

21 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Филадельфию». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 21 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности. Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Филадельфия» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.74. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.20. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.20.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (21.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Победа в Восточной конференции «Вашингтону» уже практически гарантированна, но сбавлять ход команда не собирается. В планах выиграть регулярный чемпионат НХЛ. Главный конкурент «Виннипег Джетс» на днях потерял очки, уступив «Ванкуверу» (2:6). Надо этим воспользоваться и уйти в отрыв.

Подопечные Спенсера Карбери держат отличный ритм. Проиграли только один из восьми предыдущих матчей, уступив на выезде «Лос-Анджелесу» (0:3). Нечастый случай, когда Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин проводит отменный сезон. В среднем набирает больше одного очка за игру.

Капитан «Вашингтона» всё ближе к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, ему осталось забросить восемь шайб. Может закрыть вопрос с Великой погоней уже в этом сезоне. «Столичные» показывают отличный командный хоккей, забивают чаще всех в лиге.

Овечкин не только клепает один гол за другим, но и также играет на команду. Отдал передачу на пустые Алексею Протасу в игре «Анахаймом» (7:4), в последней встрече с «Детройтом» (4:1) вместо броска из «офиса» отдал пас, который превратил в гол Коннор Макмайкл. Такие моменты укрепляют командный дух, улучшают эмоциональный фон.

А вот у «Филадельфии» психологическое состояние подавленное. Несколько неплохих отрезков по ходу сезона – но на дистанции результаты совсем плохие. «Флайерз» расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. О выходе в плей-офф можно забыть.

Джон Торторелла безуспешно борется с одними и теми же демонами. То в обороне постоянно провалы, то в атаке не хватает остроты. И всё это чередуется. Нестабилен и Матвей Мичков, но ему простительно. Для первого сезона 20 голов и 27 результативных передач в 67 играх — отличный показатель.

НХЛ включила Мичкова в топ-5 лучших новичков Столичного дивизиона. Заметен прогресс в его общении с партнёрами по команде. На фоне этого пять встреч кряду без результативных действий в основное время не кажутся большой проблемой. К тому же реализованные им буллиты помогли добыть две единственные победы в этом месяце — над «Тампа-Бэй» (4:3 Б) и «Виннипегом» (2:1 Б).

«Флайерз» проиграли семь из восьми предыдущих матчей в основное время. И только один раз за этот период пропустили меньше трёх шайб. «Столичные» выиграли пять из шести последних очных встреч. Лишь одна из них получилась малорезультативной. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.