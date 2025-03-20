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Англия — Албания, прогноз на матч отбора ЧМ-2026 21 марта 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, какой счёт, ставки на футбол

Англия — Албания. Воссоединение Кейна и Тухеля пройдёт гладко
Михаил Коробов
Англия — Албания: прогноз на матч
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Хозяева одержат уверенную победу на пути к ЧМ-2026.

На 21 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Англия — Албания 21 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности. Победа сборной Албании оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Албания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Англия — Албания (21.03.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главная интрига заключается в том, что это первый матч для Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии. В «Баварии» у немецкого специалиста не пошло, но в АПЛ он поработал весьма продуктивно. Выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Тухель хорошо знает АПЛ, и у него за спиной приличный опыт работы с англичанами. Гарри Кейн не выиграл под его руководством трофеев, зато установил рекорд результативности Бундеслиги. В 32 встречах забил 36 мячей. Фантастическая статистика для дебютного сезона.

Снайперские показатели Кейна в текущем розыгрыше чемпионата Германии более скромны, но эмоциональная составляющая лучше. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дважды обыграли на предыдущей стадии «Байер» (3:0 и 2:0). Лучший бомбардир в истории сборной Англии в этих двух встречах забил три мяча и отдал один голевой пас.

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.

Ко встрече со сборной Англии албанцы подходят в ослабленном виде. Из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде техничный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Заключить пари на то, что подопечные Томаса Тухеля победят с форой (-2), можно с коэффициентом 1.90.

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История очных встреч насчитывает шесть матчей. Все шесть англичане выиграли с разницей в два мяча и больше. И у Томаса Тухеля есть все шансы продолжить эту изящную серию. Тем более что встреча пройдёт в Лондоне, а не в Албании. Соответственно, поддержка трибун должна будет помочь.

Ставка: победа сборной Англии с форой (-2) за 1.90.

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