Экспресс на Лигу наций: яркое возвращение Мбаппе и много голов!

На вечер четверга, 20 марта, намечено множество ярких матчей. Выделили три громкие вывески в Лиге наций и собрали из них экспресс дня с коэффициентом 8.23.

Прогноз на матч Италия – Германия

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти прогрессирует, что и доказала хорошим результатом на групповой стадии Лиги наций – «Скуадра адзурра» выиграла четыре из шести матчей.

Главный тренер вызвал для подготовки к важной встрече практически всех сильнейших игроков. В полном порядке лучший бомбардир сборной Италии Давиде Фраттези из «Интера», забивший три мяча на групповом этапе Лиги наций. Из состава «нерадзурри», возглавляющих гонку за скудетто в Серии А, были приглашены также защитник Алессандро Бастони и хавбек Николо Барелла.

Не испытывает проблем с созданием и реализацией опасных моментов и сборная Германии. Гости прошли группу без поражений: четыре победы и две ничьих. Подопечные Юлиана Нагельсмана даже превзошли итальянцев в плане результативности – 18 забитых мячей за шесть встреч.

Соперники изобретательны в атаке и вполне способны совместными усилиями забить минимум три гола. Заключить пари на ТБ 2.5 гола в БК «Леон» можно с коэффициентом 2.12.

Прогноз на матч Нидерланды – Испания

В стан сборной хозяев вернулся Френки де Йонг – любимец Рональда Кумана и болельщиков «оранжевых». В заявку также попали молодые и голодные до побед Хави Симонс и Райан Гравенберх. Главными звездами в линии атаки должны стать Коди Гакпо и Джастин Клюйверт – оба показывают более чем убедительную игру в своих клубах АПЛ.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ведет свою команду без поражений: пять побед в пяти матчах. Состав команды практически наполовину состоит из молодых игроков «Барселоны», которые успели сыграться во всевозможных соревнованиях. Ядро сборной расположено в линии полузащиты с быстрым смещением в атаку по правому флангу: в свои 17 лет Ламин Ямаль — самый раздающий вингер с пятью передачами в активе в этом сезоне Лиги наций.

Прогноз от БК «Леон» – команды обменяются голами, но победа останется за гостями. Коэффициент в линии букмекера на исход «обе забьют» – 1.77.

Прогноз на матч Хорватия – Франция

Подопечные Златко Далича завершили групповой этап на втором месте, уступив первую строчку Португалии. Ярко выраженного лидера в составе команды нет – хорваты показывают крепкий средний уровень, в их арсенале две победы, два поражения и две ничьих.

У французов же лидеров хватает на каждую линию: Маркус Тюрам, Жюль Кунде, Эдуарду Камавинга и Килиан Мбаппе, которого впервые за долгое время вызвали в сборную.

Команда Дидье Дешама выступает фаворитом предстоящей встречи. Пари на исход П2 в линии БК «Леон» принимается с коэффициентом 2.13.

Экспресс на матчи 20 марта

Ставка 1: ТБ 2.5 в игре Италия – Германия за 2.12.

ТБ 2.5 в игре Италия – Германия за 2.12. Ставка 2: обе забьют в игре Нидерланды – Испания за 1.77.

обе забьют в игре Нидерланды – Испания за 1.77. Ставка 3: победа Франции в матче с Хорватией за 2.13.

Общий коэффициент: 2.12 Х 1.77 Х 2.13 = 8.23.