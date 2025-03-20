Уругвай — Аргентина. Не помог бы даже Месси

На 22 марта запланирован матч 13-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Уругвая и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Аргентина 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 2.75, что составляет приблизительно 36% вероятности. Победа сборной Аргентины оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики уверены, что матч Уругвай — Аргентина не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Прогноз на матч 13-го тура квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Аргентина (22.03.2025)

Опытный Марсело Бьелса поставил сборную Уругвая на путь прогресса. Она расположилась на втором месте в турнирной таблице отборочного турнира. Отставание от лидирующей сборной Аргентины составляет пять очков, но может вот-вот сократиться. В первом круге уругвайцы победили со счётом 2:0.

С сильными соперниками подопечные Бьелсы играют лучше, чем с аутсайдерами. Уже по два раза встречались с Эквадором, Бразилией и Колумбией, но проиграли только один из шести этих матчей (уступили эквадорцам — 1:2). На своём поле обыграли бразильцев со счётом 2:0, а колумбийцев со счётом 3:2.

В целом результативность у сборной Уругвая не очень высокая, но сильнейшим сборным континента команда забивает много. Всё потому, что настрой и подготовка отличаются. И нападающие, в том числе форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, бегут быстрее, и мяч ходит лучше.

Это не единственная плохая новость для сборной Аргентины. Прямо перед паузой на матчи сборных в лазарет угодили Пауло Дибала и Лионель Месси. Травма последнего не помешала аргентинцам обыграть Колумбию — 1:0 (д. вр.) в финале Кубка Америки. Наоборот, команда воодушевилась и вырвала победу. Сработает ли это снова?

Лионель Скалони много работал для того, чтобы найти баланс в защите и атаке. Его тактика хороша в большинстве случаев, но во встрече с Уругваем Бьелсы дала сбой. А после этого аргентинцы ещё потеряли очки в матчах с Колумбией (1:2), Венесуэлой (1:1) и Парагваем (1:2). И во всех трёх случаях — на выезде.

Заключить пари на П1 можно с коэффициентом 2.75. Под руководством Бьелсы сборная Уругвая всего лишь один раз проиграла дома — в полуфинале Кубка Америки с Колумбией (0:1). Соперник отчаянно сражался в меньшинстве, на характере и невероятных волевых качествах вырвал победу.

Если на выезде уругвайцы уверенно обыграли сборную Аргентины, то на своём поле тем более должны взять три очка. И вряд ли Лионель Месси тут смог бы чем-то помочь. В первом круге он провёл на поле все 90 минут, но переломить ход встречи не сумел. В этот раз игра должна пройти под полную диктовку Марсело Бьелсы.

Ставка: победа сборной Уругвая за 2.75.