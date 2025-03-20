ЦСКА — «Динамо» Минск. Квартальнов нашёл своего клиента

Илья Воробьёв в этом сезоне никак не может справиться с минчанами.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги доживает последние деньки. Совсем скоро приступят к стадии плей-офф. В пятницу, 21 марта, на льду стадиона «ЦСКА Арена» в Москве состоится матч ЦСКА — «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск 21 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа минского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — 32% вероятности.

Если потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10. Поставить на послематчевую серию буллитов можно за 7.40. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.74.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск (21.03.2025)

Обеим сторонам осталось провести по два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Включая этот, разумеется. Если положение в таблице Западной конференции останется неизменным, тогда московский ЦСКА встретится с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф. Гарантий нет, но возможность остаётся.

Не исключено, что тренерские штабы подойдут к предстоящей очной встрече как к репетиции. По крайней мере подготовка к играм на выбывание продолжается и у тех, и у других. Обычно это предполагает более закрытую игру, больше силовой борьбы и тактических наработок, меньше атакующего хоккея с обилием голов. Есть к этому предпосылки и сейчас.

Во-первых, московские армейцы разучились забивать. 10 марта обыграли «Автомобилист» со счётом 4:3, но в следующих трёх встречах суммарно забросили столько же шайб. Уступили на выезде магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4, а дома особо ничего не предложили московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву» — 1:2 и 1:3 соответственно.

Последние четыре матча минчан получились более яркими, голов было больше. Вот только все они завершились в пользу соперников. Белорусский коллектив в гостях уступил петербургскому СКА (1:3), череповецкой «Северстали» (4:5) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), а дома не справился с «Сочи» — 2:3. Уверенности тоже немного.

Как видно, обе команды сейчас могут переживать неприятные эмоции из-за отсутствия побед. Вот только на стороне Дмитрия Квартальнова история очных встреч. ЦСКА Ильи Воробьёва уступил во всех трёх матчах с минским «Динамо» в этом сезоне — 4:5 ОТ и 0:2 на выезде, а также 1:4 дома. И поводов для изменения тренда нет.

Рассчитывать на разгромную победу в основное время гостям будет трудно, но как минимум не проиграть при таких раскладах они могут. Также не ждём слишком много заброшенных шайб. У хозяев сейчас с этим большие трудности, но и просто так разгуливать на своей половине площадки они не дадут. Обычный ТМ 4.5 шайбы выглядит хорошо. Вариант посмелее — Х2 + ТМ 4.5 шайбы.

Ставка: «Динамо» не проиграет ЦСКА + тотал меньше 4.5 шайбы за 3.00.