Экспресс на 21 марта: Кейн против Албании, Аргентина без Месси

Международный футбол уже здесь! В Европе квалификация ЧМ-2026 только начинается, а в Южной Америке уже полыхает вовсю. Экспресс от авторов «Чемпионата» поможет охватить не только всё это, но и даже хоккей.

Прогноз на матч Англия — Албания

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.

Ко встрече со сборной Англии албанцы подходят в ослабленном виде. Из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде техничный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Заключить пари на то, что подопечные дебютирующего Томаса Тухеля, победят с форой (-2), можно с коэффициентом 1.90.

История очных встреч насчитывает шесть матчей. Все шесть англичане выиграли с разницей в два мяча и больше. И у Томаса Тухеля есть все шансы продолжить эту изящную серию. Тем более что встреча пройдёт в Лондоне, а не в Албании. Соответственно, поддержка трибун должна будет помочь.

Прогноз на матч Уругвай — Аргентина

Опытный Марсело Бьелса наставил сборную Уругвая на путь прогресса. Она расположилась на втором месте в турнирной таблице отборочного турнира. Отставание от лидирующей сборной Аргентины составляет пять очков, но может вот-вот сократиться. В первом круге уругвайцы победили со счётом 2:0.

С сильными соперниками подопечные Бьелсы играют лучше, чем с аутсайдерами. Уже по два раза встречались с Эквадором, Бразилией и Колумбией, но проиграли только один из шести этих матчей (уступили эквадорцам — 1:2). На своём поле обыграли бразильцев со счётом 2:0, а колумбийцев — со счётом 3:2.

А тут сборной Аргентины не поможет из-за травмы Лионель Месси. Если на выезде уругвайцы уверенно обыграли сборную Аргентины, то на своём поле тем более должны взять три очка. И вряд ли Лионель Месси тут смог бы чем-то помочь. В первом круге он провёл на поле все 90 минут, но переломить ход встречи не сумел.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск

Обеим сторонам осталось провести по два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Включая этот, разумеется. Если положение в таблице Западной конференции останется неизменным, тогда московский ЦСКА встретится с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф. Гарантий нет, но вероятность остаётся.

Не исключено, что тренерские штабы подойдут к предстоящей очной встрече как к репетиции. По крайней мере, подготовка к играм на выбывание продолжается и у тех, и у других. Обычно это предполагает более закрытую игру, больше силовой борьбы и тактических наработок, меньше атакующего хоккея с обилием голов. Есть к этому предпосылки и сейчас.

Обе команды сейчас могут переживать неприятные эмоции из-за отсутствия побед. Вот только на стороне Дмитрия Квартальнова история очных встреч. ЦСКА Ильи Воробьёва проиграл в каждом из трёх матчей с минским «Динамо» в этом сезоне. Рассчитывать на разгромную победу в основное время гостям будет трудно, но как минимум не проиграть при таких раскладах они могут.

Экспресс на матчи 21 марта

Ставка 1: победа Англии в матче с Албанией с форой (-2) за 1.90.

победа Англии в матче с Албанией с форой (-2) за 1.90. Ставка 2: победа Уругвая в матче с Аргентиной за 2.75.

победа Уругвая в матче с Аргентиной за 2.75. Ставка 3: «Динамо» Мн не проиграет ЦСКА + тотал меньше 4.5 шайбы за 3.00.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.75 х 3.00 = 15.6.