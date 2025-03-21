Молдавия — Норвегия. Ещё одна жертва Холанда

На 22 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Молдавии и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Молдавия — Норвегия 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа сборной Молдавии оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

В то же время аналитики считают, что матч Молдавия — Норвегия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Молдавия — Норвегия (22.03.2025)

Сборная Молдавии приятно удивила в квалификации Евро-2024 и Лиге наций. Проиграла только 3 из 12 последних официальных встреч. Сергей Клещенко, ранее работавший помощником Леонида Кучука в «Ростове», подобрал отличную тактику под доступных для вызова в национальную команду футболистов.

По-хорошему, должно быть иначе. Гораздо лучше, когда игроки подбираются под тактику и идеи тренера, а не наоборот. Но так как ресурсы сильно ограничены и элитных футболистов совсем мало, Клещенко приходится идти на поводу у обстоятельств. Поэтому каждый хороший результат сборной Молдавии — это сенсация.

Поддержка родных болельщиков воодушевляет «трёхцветных» и помогает совершать эти самые сенсации. Только вот вряд ли спасёт от поражения в этот раз. Сборная Молдавии проиграла четыре из пяти очных встреч с Норвегией. Другая завершилась вничью, но это было 20 лет назад.

Этап возрождения норвежцев начался с появления Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора. Не один год Столе Сольбаккен потратил на создание модели игры, которая раскрыла бы лучшие качества полузащитника «Арсенала» и нападающего «Манчестер Сити». Главное — старания не оказались напрасными.

Сборная Норвегии выиграла группу Лиги наций, одержав четыре результативные победы. Холанд в этих играх забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Оформил хет-трик в последнем матче с Казахстаном. Для Станислава Черчесова то поражение стало самым крупным во главе «ястребов».

Обычно Черчесов хорошо выстраивает игру в обороне. Что норвежцы много забили его команде и Словении (3:0 и 4:1 соответственно) — показательный момент. Не позавидуешь сборной Молдавии, ведь Эрлинг Холанд вошёл во вкус. Поставить на П2 + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.88.

Холанд не отметился результативными действиями только в 2 из 10 последних матчей чемпионата Англии. Стал первым футболистом в истории АПЛ, кому удалось совершить 100 голевых действий меньше чем за 100 встреч. Хватило 94 игр. Защитникам сборной Молдавии его не сдержать.

Ставка: победа сборной Норвегии и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.