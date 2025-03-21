Чехия — Фарерские острова. Шанс Крала и Кухты проявить себя

На 22 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Чехии и Фарерских островов. Игра пройдёт в Чехии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Чехия — Фарерские острова 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности. Победа сборной Фарерских островов оценивается коэффициентом 28.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.0.

В то же время аналитики уверены, что матч Чехия — Фарерские острова получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

Прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Чехия — Фарерские острова (22.03.2025)

Победив в игре последнего тура группового этапа Лиги наций сборную Грузии (2:1), чехи вернулись в Лигу А. Старт турнира получился неидеальным. Крупно уступили грузинам на выезде — 1:4. Однако опытный Иван Гашек на скорую руку устранил проблемы и добился успеха.

Ещё многое 61-летнему специалисту предстоит улучшить. Коррекции требует игра как в атаке, так и в обороне. Ещё необходимо повышать конкуренцию за место в составе и развивать молодёжь. Смена поколений не за горами, многим ведущим футболистам сборной Чехии уже за 30.

Встреча с Фарерскими островами — отличная возможность поэкспериментировать, попробовать в деле молодых. Вполне возможно, получат шанс показать себя экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал и бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта. На групповом этапе Лиги наций им редко перепадало игровое время.

В квалификации Евро-2024 чехи дважды обыграли сборную Фарерских островов. На выезде победили со счётом 3:0, а на своём поле — 1:0. Красно-сине-белые в двух матчах суммарно нанесли всего лишь один удар в створ. Более статусная команда безоговорочно доминировала.

Сборная Фарерских островов располагается на 137-м месте в мировом рейтинге. В позитив можно занести только то, что в сравнении с другими аутсайдерами пропускает немного. В 14 последних официальных очных встречах получила 19 мячей, но и забила всего-навсего семь.

Во встречах с сильными соперниками красно-сине-белые зачастую безвылазно сидят в обороне и стараются пропустить как можно меньше. Скорее всего, чехи и в этот раз победят всухую. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

Высокая результативность для сборной Чехии не характерна. Ни в одном из 17 последних официальных матчей чехи не забили больше трёх мячей. Добавляем к этому большую вероятность ротации состава и получаем увесистые предпосылки к не слишком большому количеству забитых мячей.

Ставка: победа сборной Чехии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.