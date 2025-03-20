Лёгкая прогулка для Тухеля и возвращение Куртуа. Чего ждать от отбора ЧМ-2026

22 марта стартует отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе. Как известно, предстоящее первенство планеты будет первым, на которым число участников составит 48. Таким образом, Европа получила не 13, а 16 путёвок. Нас ждёт новый формат отбора!

Команды разделили на 12 групп, в некоторых по четыре команды, в некоторых — по пять. При этом мы знаем полный состав только четырёх групп! Окончательное распределение в остальных произойдёт только после четвертьфиналов Лиги наций.

Формула отбора такова: 12 команд-победителей получат прямые путёвки. У тех, кто займёт вторые места, будет ещё один шанс. К ним добавят четыре лучшие команды по итогам Лиги наций, не попавшие в топ-2 в группах отбора. Эти 16 сборных поделят на четыре пути. Их победители также поедут на ЧМ-2026.

Пока нет полного состава групп, букмекеры не могут дать всех раскладов. Изучим прогнозы на итог отбора в тех секциях, где все участники известны.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

В этом квартете до старта отбора ещё полгода — первые матчи пройдут только в сентябре. Но коэффициенты уже есть. Фаворит — сборная Швейцарии. Команда Мурата Якина на Евро-2024 дошла до четвертьфинала, где вполне могла выбить из борьбы Англию. Крепкая сборная с хорошим уровнем мастерства. Коэффициент на победу — 1.85.

Вторыми аналитики ставят шведов. Они провалили отбор на Евро, оставшись без континентального форума впервые за 28 лет. Да и в Катаре на ЧМ-2022 их не было. Но состав у Йона Даль Томассона впечатляет. Один дуэт форвардов Исак –Дьёкереш чего стоит! Да и в других линиях подбор пусть не звёздный, но очень крепкий. Поставить на Швецию можно за 2.95.

Шансы Словении оценили в 7.00. Да, они были на Евро, вышли из группы и даже заставили понервничать Португалию, но по составу явно уступают конкурентам. Впрочем, это очень неудобная команда для любого соперника.

Аутсайдер квартета — сборная Косова, на неё дают коэффициент 20.00. Ведат Мурики и компания будут выкладываться в каждом матче, но даже вторая строчка для них станет невероятным успехом.

Группа H: Австрия, Босния и Герцеговина, Кипр, Румыния, Сан-Марино

Пожалуй, это один из самых слабых квартетов. Фаворитом здесь выглядит Австрия. Порядок и отменная физическая готовность позволяли команде Ральфа Рангника на Евро-2024 побеждать и более сильных соперников. А здесь и класс австрийцев кажется более высоким, чем у соперников. Коэффициент 1.63.

На Румынию дают котировку 3.80. Здесь у руля снова непотопляемый Мирча Луческу. Чудес ждать особо не стоит, но побороться за победу в этой группе точно можно. Ставить «автобус» и убегать в контратаки румыны умеют.

Шансы Боснии оценили в 5.50. На первый взгляд эта команда будет бороться с Румынией за вторую строчку. Здесь сходит с арены поколение Джеко и Пьянича, а молодая поросль пока не готова тянуть на себе сборную. Но группа не самая сильная, так что можно побороться за путёвку на чемпионат мира.

Аутсайдеры — Кипр (40.00) и Сан-Марино (500.00). Если первые ещё могут поцепляться за очки в играх с более сильными командами, то для футбольного карлика даже более-менее некрупные поражения будут успехом. Лихтенштейна в группе в этот раз нет, так что рассчитывать на победы не стоит.

Группа J: Бельгия, Казахстан, Лихтенштейн, Северная Македония, Уэльс

Бельгия после Евро-2024 уволила Доменико Тедеско. Теперь командой руководит Руди Гарсия. С одной стороны, он раньше не работал со сборными, с другой — обстановка нормализовалась. В частности, объявил о возвращении в команду Тибо Куртуа. Смена поколений идёт непросто, но всё же она идёт, это самое главное. Бельгийцы должны спокойно забирать прямую путёвку на ЧМ-2026. Коэффициент – 1.37.

Главный их конкурент, по мнению букмекеров, — сборная Уэльса. Валлийцы пропустили Евро-2024, проиграв в стыковых матчах Польше. Как минимум на стыки они метят и сейчас. Поставить на их победу в группе можно за 4.50.

На Северную Македонию дают котировку 15.00. Видимо, они и Казахстан (20.00) будут сражаться с Уэльсом за вторую строчку. Правда, кто будет руководить казахстанцами после отставки Станислава Черчесова, пока непонятно. А шанс как минимум на стыки неплохой. Пятый лишний здесь Лихтенштейн (500.00). Эта команда даже Сан-Марино проиграла, о чём здесь говорить?!

Группа К: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Томас Тухель начинает путь во главе сборной Англии. И он должен пройти этот отбор уверенно. Что называется, на классе. Поставить на победу англичан в группе можно за 1.15.

За второе место будут бороться Сербия (7.50) и Албания (16.00), что само по себе взрывоопасно в прямом смысле этого слова. У сербов посильнее игроки, албанцы более организованы. А если добавить фактор политики… Не удивимся, если в этой группе будут недоигранные встречи.

Латвия (150.00) и Андорра (250.00) здесь статисты. Между собой будут бороться, при доле везения могут зацепить пару очков с более сильными командами. Но даже за вторую строчку здесь зацепиться будет неимоверно сложно.