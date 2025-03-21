Уэльс — Казахстан. После Черчесова склеивать ещё долго

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На 22 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Уэльса и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Уэльс — Казахстан 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Уэльса предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа сборной Казахстана оценивается коэффициентом 14.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

В то же время аналитики считают, что матч Уэльс — Казахстан получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Уэльс — Казахстан (22.03.2025)

Сборная Уэльса укрепляет свои позиции в мировом рейтинге. Дошла до финала отборочного турнира на Евро-2024, в котором обидно уступила полякам — 0:0 (4:5 пен.). Затем отлично выступила в Лиге наций. Не потерпев ни одного поражения, выиграла группу. Хотя был серьёзный конкурент в лице Турции Винченцо Монтеллы.

Перемены к лучшему начались ещё до назначения на пост главного тренера Крэйга Беллами. Однако наличие подготовленной почвы не умаляет заслуг 45-летнего специалиста. Надо же было ещё найти общий язык с командой, кое-что довести до ума, а что-то и полностью переделать.

Беллами взял за правило не ставить былые заслуги футболистов выше прочего. Сформировал здоровую конкуренцию за место в стартовом составе, вывел на уровень сыгранность и слаженность в движении с мячом и без него во всех линиях. И футбол красивый, и результаты замечательные.

В отличие от идущих по тропе прогресса валлийцев, сборная Казахстана переживает трудные времена. При Станиславе Черчесове установила антирекорд Лиги наций. Не выиграла ни одного из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разность забитых и пропущенных голов — 0:15.

После столь серьёзной неудачи Черчесову доработать не дали, он был отправлен в отставку. А временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана стал 44-летний Али Алиев. Есть надежда, что он так же здорово поладит с футболистами, как Магомед Адиев. Однако это маловероятно.

У Алиева меньше опыта работы главным тренером. Он не столь силён в тактическом плане и умении мотивировать. Но самое главное — временно возглавившему сборную Казахстана тренеру досталась эмоционально разбитая вдребезги команда. На склеивание осколков может уйти много времени.

Ставка: победа сборной Уэльса с форой (-2) за 2.12.