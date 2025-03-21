«Партизан» — ЦСКА. Агрессивно, но по-братски

Пока на международной арене гремят матчи Лиги наций и квалификации чемпионата мира, российские клубы пользуются паузой, чтобы перевести дух и подготовиться к заключительной трети сезона. В субботу, 22 марта, на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия) состоится товарищеская встреча «Партизан» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Партизан» — ЦСКА 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Партизана» оценивается коэффициентом 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что товарищеский матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на товарищеский матч «Партизан» — ЦСКА (22.03.2025)

В последние годы товарищеские встречи между московским ЦСКА и белградским «Партизаном» во время пауз становятся традицией. В январе 2023 года соперники вместе готовились к возобновлению своих чемпионатов на турецких сборах, а в июле 2024 года сербский коллектив прилетал в Россию на игры Братского кубка.

В последнем случае ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. Понятно, что тогда встреча носила полудружеский характер. Однако состав у обеих сторон на протяжении продолжительного отрезка игры был достаточно боевой. Конкретно стоит рассмотреть именно этот случай, поскольку он наиболее близок к сегодняшним реалиям.

ЦСКА продолжает работу с Марко Николичем. В расположение сборных отправилось не так много футболистов, поэтому тренерский штаб сможет задействовать многих лидеров. Прямо сейчас московский клуб хорош, набрал приличную форму. После возобновления сезона отобрал очки у «Зенита» (0:0), а также обыграл «Химки» (1:0) и «Акрон» (2:1).

Благодаря удачному отрезку и осечкам конкурентов удалось сократить отставание от топ-3 чемпионата России до пяти очков. Если так дальше пойдёт, можно будет рассчитывать на борьбу за медали на финише. Кроме того, стоит упомянуть, что армейцы обыграли московское «Динамо» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Партизан» тоже чувствует себя прекрасно. Победил в пяти из шести прошлых встреч чемпионата Сербии с общим счётом 14:4, а также сыграл вничью с главным конкурентом — «Црвеной Звездой» (3:3). Конечно, до красно-белых в таблице не достать, но второе место белградский клуб отдать не должен никому.

Такие бодрые результаты появились в том числе благодаря назначению на пост главного тренера Срджана Благоевича, ранее работавшего в Казахстане. Не исключено, что специалист захочет оказать Марко Николичу достойное сопротивление, ведь Николич является не последней фигурой для «Партизана».

Скорее всего, ЦСКА сможет рассчитывать на победу или как минимум на ничью. Однако сербский клуб на своём поле обязательно покажет бодрый футбол. Так что ждём голы в обе стороны. В качестве ставки можно выбрать между «Х2 + обе забьют», «Х2 + тотал больше 2.5 мяча» или «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». По вкусу.

Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет «Партизану» за 2.05.