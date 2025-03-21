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Партизан — ЦСКА, прогноз на матч 22 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой счёт, ставки на футбол, во сколько

«Партизан» — ЦСКА. Агрессивно, но по-братски
Алексей Анисимов
«Партизан» — ЦСКА: прогноз на матч
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Товарищеский матч порадует голами.

Пока на международной арене гремят матчи Лиги наций и квалификации чемпионата мира, российские клубы пользуются паузой, чтобы перевести дух и подготовиться к заключительной трети сезона. В субботу, 22 марта, на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия) состоится товарищеская встреча «Партизан» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Партизан» — ЦСКА 22 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Партизана» оценивается коэффициентом 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что товарищеский матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на товарищеский матч «Партизан» — ЦСКА (22.03.2025)

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последние годы товарищеские встречи между московским ЦСКА и белградским «Партизаном» во время пауз становятся традицией. В январе 2023 года соперники вместе готовились к возобновлению своих чемпионатов на турецких сборах, а в июле 2024 года сербский коллектив прилетал в Россию на игры Братского кубка.

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В последнем случае ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. Понятно, что тогда встреча носила полудружеский характер. Однако состав у обеих сторон на протяжении продолжительного отрезка игры был достаточно боевой. Конкретно стоит рассмотреть именно этот случай, поскольку он наиболее близок к сегодняшним реалиям.

ЦСКА продолжает работу с Марко Николичем. В расположение сборных отправилось не так много футболистов, поэтому тренерский штаб сможет задействовать многих лидеров. Прямо сейчас московский клуб хорош, набрал приличную форму. После возобновления сезона отобрал очки у «Зенита» (0:0), а также обыграл «Химки» (1:0) и «Акрон» (2:1).

Благодаря удачному отрезку и осечкам конкурентов удалось сократить отставание от топ-3 чемпионата России до пяти очков. Если так дальше пойдёт, можно будет рассчитывать на борьбу за медали на финише. Кроме того, стоит упомянуть, что армейцы обыграли московское «Динамо» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Партизан» тоже чувствует себя прекрасно. Победил в пяти из шести прошлых встреч чемпионата Сербии с общим счётом 14:4, а также сыграл вничью с главным конкурентом — «Црвеной Звездой» (3:3). Конечно, до красно-белых в таблице не достать, но второе место белградский клуб отдать не должен никому.

Такие бодрые результаты появились в том числе благодаря назначению на пост главного тренера Срджана Благоевича, ранее работавшего в Казахстане. Не исключено, что специалист захочет оказать Марко Николичу достойное сопротивление, ведь Николич является не последней фигурой для «Партизана».

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Скорее всего, ЦСКА сможет рассчитывать на победу или как минимум на ничью. Однако сербский клуб на своём поле обязательно покажет бодрый футбол. Так что ждём голы в обе стороны. В качестве ставки можно выбрать между «Х2 + обе забьют», «Х2 + тотал больше 2.5 мяча» или «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». По вкусу.

Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет «Партизану» за 2.05.

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