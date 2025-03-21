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Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз, прогноз на матч НХЛ 23 марта 2025, онлайн трансляция, во сколько, шайбы Овечкина до рекорда

Овечкин повременит с 889-й. Как сложится матч «Вашингтон» — «Флорида»?
Алексей Анисимов
«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз»: прогноз
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У «столичных» есть козыри, но на сей раз соперник серьёзный.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги продолжается. Это значит, что мы продолжаем следить за подвигами Александра Овечкина. В воскресенье, 23 марта, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.36. Разница вероятности около 3%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 9.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.74.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (23.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Александр Овечкин накануне забросил 888-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки ещё на шажок. Чтобы побить рекорд и стать лучшим снайпером НХЛ в истории, россиянину осталось оформить семь голов. На фоне темпа, который взял форвард, это кажется пустяком. Лига уже устала обновлять дату, когда будет переписана история.

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Впрочем, важно здесь отметить, что столь удивительная игровая форма 39-летнего Овечкина соответствует результатам всей команды. «Вашингтон Кэпиталз» за 69 матчей выбил ровно 100 очков и первым среди всех участников вышел в плей-офф. Борьба с «Виннипег Джетс» за победу в регулярке продолжается, но тенденция к триумфу положительная.

«Столичные» забыли о разгромном поражении на выезде от «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта. В последних трёх матчах они одержали три победы в основное время с общим счётом 12:4. Александр Овечкин на данном отрезке отметился двумя голами и двумя результативными передачами. То есть капитан не только приближается к рекорду, но и работает на партнёров.

На сей раз предстоит сыграть с выдающимся соперником. «Флорида Пантерз» не только является действующим победителем Кубка Стэнли, но и данный сезон проводит бодро. За 69 игр получилось набрать 87 очков, что на данный момент гарантирует присутствие в десятке лучших сводной таблицы НХЛ. Такими темпами плей-офф обеспечен.

Однако рассчитывать на победу в Вашингтоне «Пантерз» будет трудно. Во-первых, сейчас они переживают небольшой спад: из пяти прошлых матчей проиграли три и лишь однажды победили в основное время. Во-вторых, статистика очных встреч в этом сезоне на стороне соперника. «Кэпиталз» выиграли со счётом 4:1 в ноябре 2024 года и со счётом 6:3 в феврале 2025 года.

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При этом «Вашингтон» крайне хорош на своём льду. За 36 домашних матчей в этом сезоне проиграл только семь раз по итогам основного времени. На таком фоне можно подумать, что как минимум наберёт очки и теперь. Победа хозяев с форой (0) смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — хозяева не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы. Гости не так много пропускают, Овечкину здесь будет трудно.

Ставка: победа «Вашингтона» над «Флоридой» с форой (0) за 1.98.

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