Овечкин повременит с 889-й. Как сложится матч «Вашингтон» — «Флорида»?

У «столичных» есть козыри, но на сей раз соперник серьёзный.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги продолжается. Это значит, что мы продолжаем следить за подвигами Александра Овечкина. В воскресенье, 23 марта, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.36. Разница вероятности около 3%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 9.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.74.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (23.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Александр Овечкин накануне забросил 888-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки ещё на шажок. Чтобы побить рекорд и стать лучшим снайпером НХЛ в истории, россиянину осталось оформить семь голов. На фоне темпа, который взял форвард, это кажется пустяком. Лига уже устала обновлять дату, когда будет переписана история.

Впрочем, важно здесь отметить, что столь удивительная игровая форма 39-летнего Овечкина соответствует результатам всей команды. «Вашингтон Кэпиталз» за 69 матчей выбил ровно 100 очков и первым среди всех участников вышел в плей-офф. Борьба с «Виннипег Джетс» за победу в регулярке продолжается, но тенденция к триумфу положительная.

«Столичные» забыли о разгромном поражении на выезде от «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта. В последних трёх матчах они одержали три победы в основное время с общим счётом 12:4. Александр Овечкин на данном отрезке отметился двумя голами и двумя результативными передачами. То есть капитан не только приближается к рекорду, но и работает на партнёров.

На сей раз предстоит сыграть с выдающимся соперником. «Флорида Пантерз» не только является действующим победителем Кубка Стэнли, но и данный сезон проводит бодро. За 69 игр получилось набрать 87 очков, что на данный момент гарантирует присутствие в десятке лучших сводной таблицы НХЛ. Такими темпами плей-офф обеспечен.

Однако рассчитывать на победу в Вашингтоне «Пантерз» будет трудно. Во-первых, сейчас они переживают небольшой спад: из пяти прошлых матчей проиграли три и лишь однажды победили в основное время. Во-вторых, статистика очных встреч в этом сезоне на стороне соперника. «Кэпиталз» выиграли со счётом 4:1 в ноябре 2024 года и со счётом 6:3 в феврале 2025 года.

При этом «Вашингтон» крайне хорош на своём льду. За 36 домашних матчей в этом сезоне проиграл только семь раз по итогам основного времени. На таком фоне можно подумать, что как минимум наберёт очки и теперь. Победа хозяев с форой (0) смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — хозяева не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы. Гости не так много пропускают, Овечкину здесь будет трудно.

Ставка: победа «Вашингтона» над «Флоридой» с форой (0) за 1.98.