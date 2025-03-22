Португалия — Дания. Роналду всё исправит

Датчане по делу выиграли домашнюю встречу, однако в Португалии будет другая история.

На 23 марта запланирован ответный матч 1/4 финала Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Дании. Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Португалия — Дания 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа сборной Дании оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч Португалия — Дания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Лиги наций Португалия — Дания (23.03.2025)

Первый матч сборная Дании выиграла со счётом 1:0. Португальцы не ожидали от соперника такой прыти. И сами толком ничего не создали, и на своей половине поля многое позволяли. Могли проиграть разгромно, если бы не Диогу Кошта. Вратарь парировал пенальти в исполнении Кристиана Эриксена, а также коварный удар Мики Биерета в угол.

В эпизоде с пропущенным мячом Кошта был бессилен. Датчане здорово прессинговали. Вынудили голкипера сборной Португалии вынести мяч в середину поля и воспользовались тем, что защитники не успели перегруппироваться. Раскатали классно. А забил вышедший на замену Расмус Хойлунд.

Всё же хорошо, что сборную Дании после ухода в отставку Каспера Юльманна возглавил Брайан Ример. Новый тренер дал национальной команде другой взгляд на игру. Стало больше поставленных комбинационных атак, прессинга и крепости в обороне. Как насчёт того, чтобы выбить сборную Португалии из Лиги наций?

Роберто Мартинес говорил, что ему легко понять, как стараются играть датчане. Отмечал, что нужно хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно, на самом высоком уровне. Ничего подобного в первом матче не наблюдалось. На работу над ошибками и подготовку к ответной игре времени мало.

С другой стороны, теперь, когда нависла угроза вылета, подопечные Мартинеса наверняка приложат больше усилий, выступят собраннее и слаженнее. Жирный плюс — преимущество в виде поддержки родных болельщиков. За всю историю только один раз датчане не проиграли в Португалии.

В конце концов, ведь не ради вылета уже на стадии 1/4 финала Лиги наций Криштиану Роналду совершал перелёт из Саудовской Аравии в расположение национальной команды. Обладатель пяти «Золотых мячей» всегда ставит перед собой и партнёрами по команде самые высокие цели.

Роналду уже 40 лет, а он всё забивает и забивает. В пяти играх группового этапа Лиги наций записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу. В первой встрече с датчанами сокомандники не создали для Криштиану явных голевых моментов, но ответная должна сложиться иначе. Датчане точно доставят хлопот, однако дорога в полуфинал им заказана.

Ставка: Португалия выйдет в 1/2 финала Лиги наций за 1.85.