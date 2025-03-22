Франция — Хорватия. Мбаппе и Дембеле сами виноваты

На 23 марта запланирован ответный матч 1/4 финала Лиги наций, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Франция — Хорватия 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч Франция — Хорватия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Лиги наций Франция — Хорватия (23.03.2025)

Первый матч сборная Хорватии провела идеально во всех смыслах. Выиграла со счётом 2:0. Реализуй Андрей Крамарич пенальти, счёт мог бы быть и крупнее. Компактная игра «шашечных» в защите помешала Килиану Мбаппе и Усману Дембеле найти возможности для подготовленных ударов из выгодных позиций.

Не впервые у «трёхцветных» возникают трудности с хорватами. Казалось бы, столько звёздных игроков да под руководством опытного Дидье Дешама. По идее должны одной левой побеждать «пламенных». Тем не менее французы выиграли только три из шести последних очных встреч и в каждой из них пропустили.

Основной костяк сборной Хорватии состоит из ветеранов, которым уже пора на пенсию. Но нет, есть ещё у Луки Модрича и других старожилов порох в пороховницах. Какой красивый гол забил французам 36-летний Иван Перишич. Пробил точно в угол, без шансов для Мика Меньяна. Мастер!

Златко Далич кого хочешь перехитрит. Вспомнить хотя бы матч 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией. Жёлто-зелёные виделись одним из главных претендентов на победу в турнире. Хорваты не только сдержали мощнейшее нападение соперника, но и сами забили на контратаке. Много моментов им не надо. Достаточно пару-тройку соорудить.

Ошибочно полагать, что, заполучив преимущество в два мяча, хорваты отбросят мысль забить французам ещё и будут все 90 минут безвылазно защищаться. Это не в их стиле. Только в 3 из 18 последних официальных матчей «пламенные» не сумели отправить мяч в сетку ворот соперников.

Сборная Франции пойдёт вперёд в надежде отыграть разницу в два мяча, оголит тыл. А ведь защитники «трёхцветных» и в первой встрече, несмотря на задачу сыграть внимательно, допустили много ошибок. В ответной сохранить хладнокровие и не наломать дров — это задачка со звёздочкой.

Ставка: Хорватия забьёт за 1.71.