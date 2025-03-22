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Уэльс — Казахстан, прогнозы и ставки на матч отбора ЧМ-2026 22 марта, прямая трансляция, результат, экспресс на футбол сегодня

Экспресс на отбор ЧМ-2025: Казахстан без Черчесова и лёгкая добыча Холанда
Михаил Коробов
Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 22 марта
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А в сборной Чехии зажгут бывшие игроки РПЛ.

Продолжаем следить за выступлениями национальных команд во время мартовской паузы. Сегодня, 22 марта, всё внимание — на квалификацию ЧМ-2026 в Европе.

Прогноз на матч Уэльс — Казахстан

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Уэльс
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Уэльса укрепляет свои позиции в мировом рейтинге. Дошла до финала отборочного турнира на Евро-2024, в котором обидно уступила полякам — 0:0 (4:5 пен.). Затем отлично выступила в Лиге наций. Не потерпев ни одного поражения, выиграла группу. Хотя был серьёзный конкурент в лице Турции Винченцо Монтеллы.

В отличие от идущих по тропе прогресса валлийцев, сборная Казахстана переживает трудные времена. При Станиславе Черчесове установила антирекорд Лиги наций. Не победила ни в одном из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разность забитых и пропущенных голов — 0:15.

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После столь серьёзной неудачи Черчесову доработать не дали, он был отправлен в отставку. У сменщика Алиева меньше опыта работы главным тренером. Он не столь силён в тактическом плане и умении мотивировать. Но самое главное — временно возглавившему сборную Казахстана тренеру досталась эмоционально разбитая вдребезги команда.

Прогноз на матч Молдавия — Норвегия

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Молдавия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Молдавии приятно удивила в квалификации Евро-2024 и Лиге наций. Проиграла только 3 из 12 последних официальных встреч. Сергей Клещенко, ранее работавший помощником Леонида Кучука в «Ростове», подобрал отличную тактику под доступных для вызова в национальную команду футболистов.

Поддержка родных болельщиков воодушевляет «трёхцветных» и помогает совершать эти самые сенсации. Только вот вряд ли спасёт от поражения в этот раз. Сборная Молдавии проиграла четыре из пяти очных встреч с Норвегией. Ещё одна завершилась вничью, но это было 20 лет назад.

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Сегодняшняя сборная Норвегии выиграла группу Лиги наций, одержав четыре результативные победы. А её лидер Эрлинг Холанд в этих играх забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Не позавидуешь сборной Молдавии, ведь форвард вошёл во вкус, хорош и на клубном уровне в АПЛ. Поставить на П2 + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.88.

Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победив в игре последнего тура группового этапа Лиги наций сборную Грузии (2:1), чехи вернулись в Лигу А. Старт турнира получился неидеальным. Крупно уступили грузинам на выезде — 1:4. Однако опытный Иван Гашек на скорую руку устранил проблемы и добился успеха.

Встреча с Фарерскими островами — отличная возможность поэкспериментировать, попробовать в деле молодых. Вполне возможно, получат шанс показать себя экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал и бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта.

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В квалификации Евро-2024 чехи дважды обыграли сборную Фарерских островов. На выезде победили со счётом 3:0, а на своём поле — 1:0. Скорее всего, чехи и в этот раз выиграют всухую. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Высокая результативность для них нехарактерна.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 22 марта

  • Ставка 1: победа Уэльса над Казахстаном с форой (-2) за 2.12.
  • Ставка 2: победа Норвегии над Молдавией + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.
  • Ставка 3: победа Чехии над Фарерскими островами + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.

Общий коэффициент: 2.12 х 1.88 х 2.08 = 8.29.

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