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Партизан — ЦСКА, прогнозы и ставки на матч 22 марта, прямая трансляция, результат, где покажут, экспресс на спорт сегодня

Экспресс на 22 марта: Овечкин на подвигах, ЦСКА — в гостях у «Партизана»
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи 22 марта
Аудио-версия:
Комментарии
Общий коэффициент — в районе 4.00.

Помимо матчей квалификации чемпионата мира 2026 года, сегодня, 22 марта, а также в ночь на 23 марта пройдут и другие интересные спортивные события. Экспресс от «Чемпионата» позволит захватить парочку интересных.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Флорида»

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Александр Овечкин накануне забросил 888-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки ещё на шажок. Чтобы побить рекорд и стать лучшим снайпером НХЛ в истории, россиянину осталось оформить семь голов. На фоне темпа, который взял форвард, это кажется пустяком. Лига уже устала обновлять дату, когда будет переписана история.

Однако на сей раз предстоит сыграть с выдающимся соперником. «Флорида Пантерз» не только является действующим победителем Кубка Стэнли, но и данный сезон проводит бодро. За 69 игр получилось набрать 87 очков, что на данный момент гарантирует присутствие в десятке лучших сводной таблицы НХЛ. Такими темпами плей-офф обеспечен.

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И всё же рассчитывать на победу в Вашингтоне «Пантерз» будет трудно. Во-первых, сейчас они переживают небольшой спад: из пяти прошлых матчей проиграли три и лишь однажды победили в основное время. Во-вторых, статистика очных встреч в этом сезоне на стороне соперника. Конечно, «Вашингтону» будет непросто рассчитывать на голевой матч, но со скрипом набрать очки тут можно.

Прогноз на матч «Партизан» — ЦСКА

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последнем очном товарищеском матче ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. Понятно, что тогда встреча носила полудружеский характер. Однако состав у обеих сторон на протяжении продолжительного отрезка игры был достаточно боевой. Конкретно стоит рассмотреть именно этот случай, поскольку он наиболее близок к сегодняшним реалиям.

ЦСКА продолжает работу с Марко Николичем. В расположение сборных отправилось не так много футболистов, поэтому тренерский штаб сможет задействовать многих лидеров. Прямо сейчас московский клуб хорош, набрал приличную форму. Скорее всего, сумеет добиться положительного результата и почти наверняка забьёт. Однако рассчитывать на повторение сценария будет сложно.

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«Партизан» тоже чувствует себя прекрасно. Победил в пяти из шести прошлых встреч чемпионата Сербии с общим счётом 14:4, а также сыграл вничью с главным конкурентом — «Црвеной Звездой» (3:3). Такие бодрые результаты появились в том числе благодаря назначению на пост главного тренера Срджана Благоевича. Не исключено, что специалист захочет оказать Марко Николичу достойное сопротивление.

Экспресс на матчи 22 марта

  • Ставка 1: победа «Вашингтона» над «Флоридой» с форой (0) за 1.98.
  • Ставка 2: обе забьют + ЦСКА не проиграет «Партизану» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.98 х 2.05 = 4.05.

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