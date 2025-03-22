Бельгия — Украина. Дубль два

Де Брёйне и Лукаку могут отыграться, но есть нюанс.

На 23 марта запланирован ответный стыковой матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Бельгии и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Сегека Арена» в Генке (Бельгия). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Соперники спорят за право выступать в Лиге А.

Коэффициенты на матч Лиги наций Бельгия — Украина 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики считают, что матч Бельгия — Украина получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на второй стыковой матч Лиги наций Бельгия — Украина (23.03.2025)

Провалил дебют в качестве тренера сборной Бельгии Руди Гарсия. До 67-й минуты всё было нормально. Тибо Куртуа успешно справлялся со своей работой, и даже получилось размочить счёт. Отличился Ромелу Лукаку с передачи Кевина Де Брёйне. Всё как в старые добрые (до назначения Доменико Тедеско).

Однако после этого бельгийцы расслабились, «привезли» и посыпались. Украинцы забили три безответных мяча и спокойно довели дело до победы. Качественно выступили. Воспользовавшись ошибками соперника, сделали отличную заявку на получение права выступить в Лиге А.

Первый блин Руди Гарсии получился комом, но с кем не бывает? Ответная игра — возможность исправить ошибки. Теперь сыграют в Бельгии. Поддержка местных болельщиков — это грозная сила. Нужны доказательства? «Брюгге» на своём поле победил «Астон Виллу» (1:0), «Спортинг» (2:1) и «Аталанту» (2:1) в Лиге чемпионов.

Уж поверьте, у сборной Бельгии есть потенциал отквитать разницу в два мяча. В полузащите и атаке полно известных имён. Гол Лукаку с передачи Де Брёйне в первом матче был только началом. Давненько хавбек «Манчестер Сити» и форвард «Наполи» не играли вместе. Сейчас немного притрутся и запустят конвейер.

А вот квалифицированность защитников «красных дьяволов» под вопросом. Если и дальше будут совершать такие глупые ошибки, как в первой встрече с Украиной, далеко Руди Гарсия не уедет. Даже без Артёма Довбика и Михаила Мудрика жёлто-синие забили три мяча. И сделали это внешне легко.

Как бы ни старался Тибо Куртуа, вполне вероятно, смогут как минимум один гол сообразить украинцы и в ответном матче. Сергей Ребров отлично структурировал игру своей команды — много подходов к воротам и ударов. В каждой из семи встреч в Лиге наций его подопечные забили. Предлагаем проверить «верх» по голам на этот раз.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.