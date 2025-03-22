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Германия — Италия, прогноз на матч Лиги наций 23 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой счёт, результат

Германия — Италия. Новый уровень немецкого футбола
Алексей Анисимов
Германия — Италия: прогноз на матч
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Перед Евро к немцам были вопросы, а сейчас они в шаге от полуфинала Лиги наций.

Мартовская международная пауза в самом разгаре. В воскресенье, 23 марта, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций Германия — Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Италия 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа сборной Италии оценивается в 4.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги наций Германия — Италия (23.03.2025)

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Юлиан Нагельсман полностью отрабатывает свой гонорар на посту главного тренера сборной Германии. Национальная команда была в удручающем состоянии перед домашним чемпионатом Европы, но на самом турнире по игре оказалась одной из лучших. А теперь вовсю борется за полуфинал Лиги наций!

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Шансы, надо сказать, отличные. В первой четвертьфинальной встрече со сборной Италии, которая прошла на «Сан-Сиро» в Милане, немецкие футболисты одержали победу со счётом 2:1. Несмотря на быстрый гол хозяев, сумели собраться с мыслями и после второго тайма забить два гола в ответ.

В общем срезе бундестим достаточно опытная, средний возраст находится в районе 28 лет. Кроме того, многие футболисты, которые вышли в старте с итальянцами, играли в том самом матче со сборной Испании на Евро-2024. То есть с давлением справляться умеют. И это большое преимущество перед домашней ответной игрой.

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти продолжает меняться и работать над собой. После непопадания на чемпионат мира в Катаре команда добилась неплохих результатов. На чемпионате Европы в Германии вышла из сложной группы в плей-офф, в нынешнем розыгрыше Лиги наций тоже здорово себя проявила.

Работы ещё непочатый край, конечно. Пожалуй, важнее всего будет попасть в финальный раунд ЧМ-2026. И об этом можно начинать думать уже сейчас. Отыграть у сборной Германии фору в один мяч и пройти в полуфинал Лиги наций в сегодняшнем состоянии будет сложно. И не только потому, что соперник хорош.

Во-первых, соперник хорош, он выходит на новый уровень с новым тренером. Во-вторых, встреча состоится в Германии, где хозяева заручатся поддержкой трибун. В-третьих, Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать на двух основных защитников. Риккардо Калафьори и Андреа Камбьязо покинули расположение сборной из-за травм.

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Всё это ведёт к тому, что сборная Германии сможет как минимум не уступить. Едва ли за эти три дня между встречами итальянцы найдут ресурсы на усиление игры. Борьбу, разумеется, обозначат. Возможно, даже забьют. Однако на большее рассчитывать будет сложно с таким оппонентом. Проверить можно П1 через ТБ 1.5 мяча.

Ставка: Германия обыграет Италию + тотал больше 1.5 мяча за 2.28.

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